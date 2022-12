Paznokcie migdałki to propozycja manicure'u na każdą okazję. Ten kształt wyszczupli dłonie. Zobacz komu pasują Katarzyna Dębek

Paznokcie migdałki to najmodniejszy manicure. Prezentują się rewelacyjnie i nie ma znaczenia, czy masz krótkie, czy długie pazurki. Jednak to, że pięknie wyglądają na dłoniach to nie wszystko. Ich kształt pozwala na stworzenie przepięknego manicure’u, który będzie idealny do pracy, imprezę i na co dzień.