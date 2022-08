Paznokcie kwadratowe to modny i stylowy manicure. Zobacz wzory, kolory i zdobienia na kwadratach oraz sprawdź, jak nadać ten kształt

Paznokcie kwadratowe pięknie się prezentują na dłoniach. Sprawdź, jak piłować takie paznokcie i w jakich kolorach oraz wzorach najlepiej się prezentują. Ten manicure sprawdzi się w przypadku wielu kobiet.

Wybór odpowiedniego kształtu paznokci to gwarancja idealnego manicure. Jeżeli chcesz mieć kwadratowe paznokcie, musisz wiedzieć, że nie wszystkim osobom będą one pasowały. Perfekcyjna stylizacja to również odpowiednio opiłowane paznokcie oraz kolory i wzory, jakimi je ozdobisz.

Komu pasują kwadratowe paznokcie?

Paznokcie kwadratowe, choć pięknie, nie wszystkim będą pasować. Mowa tu o posiadaczkach pulchnych dłoni, grubych palców i dużej płytki. Tym paniom radzimy postawić na paznokcie owalne lub o kształcie migdałków. Jeśli jednak twoje ręce są smukłe, a palce długie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zafundować sobie kwadratowy manicure. Co prawda najlepiej on prezentuje się w wersji krótkiej i średniej, ale jeśli uwielbiasz długie pazurki, to również ten kształt będzie dobrze wyglądał.

Jak nadać kształt kwadratowym paznokciom – instrukcja krok po kroku

Perfekcyjny manicure nie może się obyć bez usunięcia skórek i nadania kształtu paznokciom. I to właśnie tej drugiej kwestii przyjrzymy się bardziej szczegółowo i przedstawimy, jak po kroku piłować pazurki, aby uzyskać idealne kwadraty.

Pamiętaj! Boczne krawędzie kwadratowych paznokci powinny być równoległe. Jeśli nie utrzymasz prostej linii, wówczas będzie ciężko uzyskać pożądany kształt lub zamiast kwadratów będą tzw. trumienki. Zacznij od spiłowania boków równolegle do płytki, a następnie wykonaj tę czynność prostopadle do paznokci. Możesz również nieco zaokrąglić pazurki, a właściwie ich boki. Unikniesz w ten sposób ich pękania. Bardzo ważne jest, aby w trakcie piłowania położyć dłoń na stole lub blacie i wykonywać ruchy pilniczkiem tylko w jednym kierunku (w innym razie spowodujesz, że zaczną się rozdwajać). Kwadratowe paznokcie dają wiele możliwości ich malowania i zdobienia. OleJohny/GettyImages

Wzory, kolory, zdobienia na kwadratowych paznokciach. Zobacz piękne inspiracje

Paznokcie kwadratowe dają wiele możliwości na ich malowanie i zdobienie. Krótkie będą pięknie prezentowały się w żywych kolorach – wiosną mogą to być pastele, a latem neony. Kwadratowe paznokcie średniej długości to idealne rozwiązanie dla pań, które lubią eksperymentować z kolorami. Na takich paznokciach dobrze wygląda praktycznie każdy odcień. Niezależnie od tego, czy jest jaskrawy, czy też np. czarny. Przy długich kwadratach warto pamiętać o efekcie, jaki chcemy osiągnąć. Już same w sobie są one imponujące, więc warto je zrównoważyć i nie fundować na nich zbyt jaskrawych kolorów lub bogatych zdobień.

Bardzo popularny na kwadratowych paznokciach są wszelkiego rodzaju frenche. Może to być klasyczna odmiana z białą końcówką lub kolorową. Świetnie się również prezentuje double french, baby boomer oraz wszelkiego rodzaju zdobienia, naklejki, czy cyrkonie. Co jest modne obecnie na paznokciach kwadratowych? Zajrzyjcie do naszej galerii po garść inspiracji.

