Paszport covidowy nie zniknie aż do połowy 2023 r.? KE: "To konieczne" Emil Hoff

W grudniu 2021 paszport covidowy pozostaje najważniejszym dokumentem podróżnika i turysty. Ważność paszportu zostanie skrócona od lutego 2022 r. JoshuaWoroniecki / pixabay.com

Paszport covidowy to niezbędny dokument dla każdego, kto planuje podróżować po Europie i świecie w dobie pandemii koronawirusa. Unijny Certyfikat Covid poświadcza status osoby zaszczepionej, ozdrowiałej lub przetestowanej pod kątem koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmianę zasad dot. paszportu covidowego - wchodzą w życie od lutego 2022. Co więcej, Komisja Europejska zapowiada, że UE nie zrezygnuje z używania paszportów covidowych przynajmniej do końca czerwca 2023. Objaśniamy zasady działania certyfikatu COVID, zmiany przepisów i radzimy, jak uniknąć problemów technicznych po przyjęciu przypominającej dawki szczepionki.