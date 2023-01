Pasta z tuńczyka i twarogu. Przepis na zdrowe i błyskawiczne śniadanie. Pyszna i kremowa pasta kanapkowa dla zabieganych

Pasta z tuńczyka na kanapkę jest bardzo smaczna i błyskawiczna w przygotowaniu. Proponuję zrobić ją z serka twarogowego śmietankowego i doprawić szczypiorkiem, solą i pieprzem. To proste połączenie smaków, które zawsze się sprawdza. Jeśli nie lubisz tuńczyka możesz zastąpić go np. makrelą w oleju. Takie błyskawiczne i pożywne śniadanie przygotujesz w jedyne 10 minut. Jeśli chcesz urozmaicić przepis dodaj do serka pokrojoną w mała kostkę świeżą paprykę.