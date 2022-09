Paryż na jesień 2022. Ile kosztują 3 dni w stolicy Francji? Ceny przelotu, noclegów i wyżywienia, najważniejsze atrakcje, praktyczne porady Emil Hoff

Zastanawiacie się, czy Paryż jest drogi i czy warto wybrać się tam na wycieczkę? Przygotowaliśmy dla Was poradnik cenowy. Okazuje się, że jesienią 2022 można spędzić 3 dni w Paryżu we dwoje całkiem tanio i wygodnie. Jak tanio kupić bilety lotnicze do Francji, ile kosztuje nocleg i wyżywienie w Paryżu, ile trzeba płacić za bilety wstępu do najważniejszych atrakcji? Zapraszamy do przewodnika! Andrzej Wisniewski / Polskapress, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (31 zdjęć)

Paryż to jedno z najpopularniejszych miast świata, co roku odwiedzane przez miliony turystów. Wycieczka do Paryża wcale nie musi kosztować fortuny. Dowodzimy tego w naszym poradniku cenowym: jak zorganizować tanią wycieczkę do Paryża na 3 dni jesienią 2022? Podpowiadamy, ile kosztują bilety lotnicze, nocleg w hotelu, wyżywienie i wstęp do atrakcji Paryża, w tym do Wersalu i Disneylandu.