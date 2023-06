Park Mużakowski z listy UNESCO i atrakcja rodem z Matrixa - wspaniała opcka na weekendową wycieczkę!

Część rododendronów w Kromlau jeszcze nie przekwitła, więc to ostatnia szansa, żeby je powąchać i pozachwycać się ich widokiem. Największą atrakcją tego regionu jest Diabelski Most, który pojawił się w zdjęciach do ostatniej części Matrixa oraz położony niedaleko Park Mużakowski z pałacem na wodzie i miejscem na piknik. Zobaczcie!

Dlaczego Park Mużakowski został wpisany na listę UNESCO?

To jeden z najwybitniejszych przykładów architektury ogrodowej XIX wieku, którą do dziś można podziwiać, bo teren wokół pałacu jest zadbany i co roku przyciąga tysiące turystów, którzy chcą polsko-niemiecką perełkę. Obiekt ze starodrzewiem, krzewami oraz stawami zajmuje 728 ha powierzchni i znajduje się po obu stronach Nysy Łużyckiej. Bezpośrednio za mostem usytuowana jest Łęknica, a wraz z nią stragany z "dżemem, mydłem i powidłem", a w Niemczech Bad Muskau.

Jak dotrzeć do Bad Muskau? Mapa dojazdu

Z Wrocławia to nieco ponad 200 km autostradą A18 i A4 oraz ponad 210 km A4. Wybór drugiej opcji gwarantuje nam możliwość zwiedzenia Goerlitz z wielością zabytków z różnych okresów w historii oraz architektury miejscowości, mijanych po drodze.

Co zobaczyć w Parku Mużakowskim? Kilka atrakcji turystycznych w jednym miejscu

Większa część Parku Mużakowskiego, bo ponad 500 ha znajduje się po polskiej stronie i wchodzi w skład Geoparku Łuk Mużakowa, czyli pierwszego w naszym kraju obszaru o dokładnie wyznaczonych granicach, w obrębie których znajdują się unikatowe obiekty również o charakterze geologicznym. W Niemczech leży ponad 200 ha założenia parkowego z przepięknym zamkiem na wodzie, który w 2004 roku został odrestaurowany. Przepiękny zamkowy dziedziniec. W środku pałacu znajduje się restauracja Justyna Orlik Inicjatorem powstania parku był Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau, który znany był ze swojej miłości do podróży. Nie należał do "łatwych dzieci" i najmłodsze lata spędził w ośrodku wychowawczym. Później wstąpił do wojska, z którego został wyrzucony za skłonności do hazardu oraz pojedynków. Posiadłość w Mużakowie odziedziczył wraz ze śmiercią ojca. Dbał o nią i ulepszał już do końca swojego życia, inspirując się tym, co widział w Anglii. Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau wraz z żoną zasadzili w obrębie parku tysiące drzew i krzewów i z ich inicjatywy powstały mosty łączące oba brzegi Nysy Łużyckiej. Schedę po Hermannie, który na przekształcanie posiadłości wydał cały majątek i był zmuszony go sprzedać, przejął książę Fryderyk holenderski z dynastii Orańskiej-Nassau, ojciec czwórki dzieci oraz minister wojny. To z jego inicjatywy powstało arboretum, gdzie do dzisiaj znajduje się ponad 3000 różnych gatunków drzew i krzewów. W tym miejscu często można spotkać ludzi, wypoczywających na trawie. Mają ze sobą koce i często urządzają tu pikniki. Justyna Orlik

Nowy Zamek i Stary Zamek w Parku Mużakowskim

Stary Zamek to barokowa budowla, która stanowiła budynek bramny, nieistniejącego już dziś obiektu. Informacje o Nowym Zamku, czyli zamku na wodzie pochodzą już z XIII wieku, a sam Muzaków był miejscem, gdzie przecinały się dwa ważne szlaki handlowe.

Najstarsze fundamenty świadczą o tym, że warowna budowla powstała tu w czasach średniowiecza. W późniejszych latach zamek udoskonalano i zbudowano cały system fortyfikacji, który chronił niziny Nysy przed potencjalną agresją wojsk. Pierwszą przebudowę zlecił Ulrich V. von Bieberstein w latach 1520-1530, choć zakres tych prac nie jest do dziś dobrze znany. Kilka lat później Fabian von Schoenaich podejmuje się budowy kompleksu pałacowego, który pochłonął budżet 5000 talarów i stał się jedną z najbardziej reprezentacyjnych budowli w regionie. Zmieniła ona nie tylko swój wygląd, ale także przeznaczenie. Pałac w przyszłości kilkukrotnie przebudowywano. Pückler zlikwidował mosty zwodzone, zasypał fosę i rozpoczął budowę nowej oranżerii, ale największy wpływ na wygląd pałacu miał książę Niderlandów, który polecił przebudowę zespołu w stylu neorenesansowym. To za jego czasów pojawiły się figury lwów i rozbudowano plac wejściowy do pałacu, a także zbudowano rezydencję dla gości w stylu normańskiego gotyku.

Nowy Pałac poważnie ucierpiał w wyniku działań zbrojnych w czasie II wojny światowej. W jej końcowym etapie przechodził tędy front, co przyczyniło się do zniszczenia miasta (ok. 70%) oraz wszystkich mostów. Ucierpiał również Stary oraz Nowy Zamek. Ten drugi spłonął prawdopodobnie pod koniec kwietnia 1945 roku i przez dziesięciolecia popadał w ruinę. Sytuacja zmieniła się po podpisaniu polsko-niemieckiego porozumienia w 1988 roku o wspólnej renowacji zabytkowego miejsca. W 2004 roku zaczęto prace nad renowacją obiektu, a w 2013 roku konserwacja dobiegła końca.

Diabelski Most w Kromlau i park rododendronów

Most to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest wykorzystywany do tworzenia romantycznych sesji dla młodych par, a jako motyw chętnie wykorzystywany przez fotografów. Niedawno mogliśmy go oglądać na wielkich ekranach w zwiastunie do najnowszej części Matrixa.

Nic dziwnego, że obiekt od lat przyciąga turystów jak magnes, bo jest wyjątkowy. Powstał w XIX wieku wraz z założeniem parku rododendronów i azalii. Odbicie mostu tworzy z wodą okrąg. Pomysłodawcą był Hermann Friedrich Roetschke, który zainspirował się założeniem parku w Chociebożu (Cottbus). Sam most bywa nazywany "diabelskim" z uwagi na przyczółki, które mają imitować słupy bazaltowe. Został wzniesiony w 1860 roku, a obok niego znajduje się kamienna grota. Na przełomie maja i czerwca tysiące turystów ściągają do Kromlau, żeby zobaczyć kultowy most oraz kwitnące rododendrony Justyna Orlik Dookoła mostu znajduje się ogromny park, usiany rododendronami, w którego centrum znajduje się zabytkowy pałac. Wejścia do niego strzegą dwa jelenie. Dawniej stanowił własność rodziny Roetschke. Hermann był znanym handlarzem dóbr na terenie Łużyc i często pojawia się w historycznych zapisach jako nowy właściciel. W miejscowościach Merzdorf i Bärwalde zaprojektował i stworzył swój ostatni park. Nie tak popularny, ale równie urzekający. W tej posiadłości mieszkał dawniej Hermann Friedrich Roetschke wraz z rodziną Justyna Orlik Cały teren parku porastają - jak wspomnieliśmy - pachnące jeszcze rododendrony i azalie. Znajdziemy tu wąwóz i ścieżki edukacyjne dla najmłodszych, a także groty dla zakochanych "Niebo" i "Piekło" wybudowane z jasnego kamienia naturalnego oraz ciemnego bazaltu. Blisko nich znajduje się wyspa, gdzie usiane są różaneczniki. Przepiękna feeria barw i zapachów różności się po całym parku, który bogaty jest również w starodrzew. Justyna Orlik

Płatny parking i płatna toaleta w Kromlau

Parking przed wejściem do parku jest ogromny i pomieści, co najmniej kilkadziesiąt aut. Koszt zostawienia samochodu na 2 godziny to 3 euro, ale zdarza się, że inny kierowca odda nam swój bilet. Opłata za toaletę wynosi 0,50 centów. W jej pobliżu znajduje się zaplecze gastronomiczne. Opłata za dwie godziny postoju wynosi 3 euro Justyna Orlik Jeśli chcecie zobaczyć, jak tam pięknie, to obejrzyjcie całą galerię naszych zdjęć.

