Park linowy: atrakcja dla dzieci i dorosłych. Który jest największy w Polsce? Wszystko o parkach linowych: bezpieczeństwo, ceny biletów

W Polsce jest ponad 240 parków linowych. Czy to bezpieczne atrakcje? Co można zobaczyć, przeżyć i zrobić w parku linowym? Który park linowy jest największy w Polsce, jakie inne warto odwiedzić, ile kosztują bilety? O tym wszystkim przeczytacie w naszym poradniku: Parki linowe w Polsce - wszystko, co trzeba wiedzieć. Na zdjęciu park linowy w Zielonej Górze.

Mariusz Kapala / Polska Press