Panczkraut to rarytas kuchni śląskiej. Przepis na proste danie z ziemniaków i z kapusty. Świetnie smakuje z usmażoną kiełbasą

Panczkraut (ciapkapusta) – przepis ze śląskiej kuchni

Jak zrobić dobry panczkraut?

Panczkraut z boczkiem

Tradycyjnie do ciapkapusty dodaje się pokrojony i wysmażony boczek, który okrasza mieszankę ziemniaków, cebuli i kiszonej kapusty. Warto wybrać taki z odrobiną tłuszczu, który podczas wytapiania nada daniu smaku.

Jak przyprawić panczkraut?

Poza tradycyjnymi przyprawami dodawanymi do kiszonej kapusty i do ziemniaków można dodać domową wegetę. Świetnie sprawdza się dodatek suszonego lubczyku, który nadaje daniu rosołowy aromat. Tak doprawiony panczkraut będzie świetnie smakować do rolady śląskiej lub smażonej kiełbasy.

Warto wiedzieć, że panczkraut jest daniem, które często gości w diecie wegańskiej. W tym przypadku smalec zamieniany jest na olej roślinny np.: słonecznikowy.