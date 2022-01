Pączki, stary przepis z książki Ćwierczakiewiczowej. Takie pączki smażyły nasze babcie na tłusty czwartek

Szukacie tradycyjnego przepisu na pyszne pączki z okazji Dnia Babci albo na karnawał lub tłusty czwartek? Z pomocą przychodzi książka kucharska z 1879 r. pt. „Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast, przez autorkę 365 obiadów” Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Zobaczcie stary, sprawdzony przepis na pączki jak bu babci.

Pączki i nie tylko. Stare, sprawdzone przepisy Ćwierczakiewiczowej

Lucyna Ćwierczakiewicz urodziła się w 1826 roku. Była popularną publicystką, autorką poradników i książek kucharskich w XIX wieku. Na sprzedaży swoich publikacji dorobiła się zresztą sporego majątku. Sama też wydawała swoje książki, co nie było oczywistym zajęciem dla kobiety w XIX wieku. Lucyna Ćwierczakiewiczowa była znana jako dusza towarzystwa, lubiąca wydawać przyjęcia i poznawać artystów. Jej książki miały postępowe przesłanie i uczyły też np. higieny. Kliknij w przycisk poniżej, aby zobaczyć przepis na pączki babci

„Jedyne praktyczne przepisy wszelkich zapasów spiżarnianych oraz pieczenia ciast, przez autorkę 365 obiadów” to publikacja skierowana do gospodyń domowych. We wstępie autorka dodaje, że „najmniejsze uchybienie któremukolwiek z podanych tutaj warunków, narazi na zmianę smaku lub trwałości, oraz że czystość w każdej gałęzi kobiecego gospodarstwa jest jednym z głównych warunków”. W tej publikacji znajdują się też kreatywne przepisy na ciasta inspirowane kuchnią francuską i litewską. Wśród zaskakujących receptur znajdziemy np. te na sok fiołkowy czy masło rakowe.

Stary przepis na tradycyjne pączki

Stary przepis na pączki zazwyczaj zawiera w sobie dużo żółtek, odrobinę spirytusu i zalecenie, by smażyć je na smalcu. Pączki jak u babci były wypełnione konfiturą różaną, a także miały aromat gorzkich migdałów (obecnie nigdzie nie do zdobycia). Przepis na pączki mistrzyni kulinarnej załączamy w pisowni oryginalnej.

Wyjaśniamy, że łut to współcześnie 13 gramów. Kwarta to 250 g. A funt to około 453 gramów. Dzięki temu przelicznikowi można zrobić pączki smakujące jak dawniej.

Pączki według przepisu Lucyny Ćwierczakiewiczowej