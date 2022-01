Pączki, stary przepis Marii Ochorowicz-Monatowej. Sprawdź, jak zrobić wyborne pączki jak u babci

Przepisy Marii Ochorowicz-Monatowiej. Pączki i inne desery

Pączki jak dawniej u babci

Przepisy na tłusty czwartek Maria Ochorowicz-Monatowa zamieściła w dziale legumin słodkich. Tam znajdziemy najróżniejsze budynie, kremy i ciastka do kawy. Wśród słodkości wymieniane są przepisy na różnego rodzaju ptysie, pączki drożdżowe parzone, chrusty i faworki bez białek. Próbując wykonać przepis na wyborne pączki warto pamiętać, że funt mąki to około 500 g. Określenie mąka ryżana sucha prawdopodobnie odnosi się do mąki pszennej podobnej do krupczatki, a nie mąki ryżowej. Przepis zamieszczamy zgodnie z pisownią oryginalną. Natomiast określenie młode masło oznaczało jego świeżość.