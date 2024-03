Owocne kontrole w walce z hazardem. W jednym z lokali miotacz gazu pieprzowego

Owocne kontrole w walce z hazardem

W wyniku kontroli przeprowadzonych w lutym br. funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie (WMUCS) zabezpieczyli 31 urządzeń do prowadzenia gier hazardowych w kilku lokalizacjach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

Lokale, w których prowadzono czynności, wyposażone były w monitoring zewnętrzny, drzwi z elektrozamkami i wideofony do rejestracji i identyfikacji grających. We wszystkich przypadkach przeprowadzono eksperymenty procesowe, potwierdzające nielegalny charakter urządzeń. Zajęto gotówkę przeznaczoną na wygrane, wideorejestratory, kamery monitoringu, routery, 5 telefonów komórkowych, klucze do automatów i 2 laptopy osób obsługujących.

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Z kolei funkcjonariusze Drugiego Działu Kontroli Celno – Skarbowej Rynku z Elbląga i Iławy zabezpieczyli nielegalne automaty i komputery do prowadzenia gier na terenie Elbląga, Lubawy, Pasłęka i Iławy.

W Pasłęku zajęli 5 urządzeń, natomiast w Lubawie, w punkcie działającym pod przykrywką kafejki internetowej, zabezpieczyli 4 zestawy komputerowe oraz gotówkę na wygrane.