Otyłość wśród dzieci to jeden z większych problemów zdrowotnych. Druzgocące raporty Fundacji „Słoneczna Przyszłość”

- Podczas badań USG w kierunku profilaktyki nowotworowej, wykonywanych przez buską Fundację „Słoneczna Przyszłość” oraz w dostępnych raportach z badań można zauważyć, że otyłość u dzieci jest jedną z najczęstszych dolegliwości tych czasów – poinformowała Anna Korczyńska-Wieloch, prezeska wspomnianej fundacji. Rozmawiamy o tym, dlaczego dane są tak złe.

Zamieściła Pani wpis na temat tego, że otyłość wśród dzieci to jeden z większych problemów zdrowotnych naszych czasów. Skąd takie wnioski?

Fundacja „Słoneczna Przyszłość” z siedzibą w Busko-Zdroju na wykonanych prawie 5 tys. badań zarejestrowała ponad 20 proc. dzieci ze znaczną otyłością. Ta przypadłość ma ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie dziecka, w tym naukę. Bardzo ważne jest, abyśmy my, jako dorośli, zwracali szczególną uwagę na to, co podajemy dzieciom do jedzenia, z czego jest złożony posiłek oraz jaka jest jego wartość kaloryczna i odżywcza. Skąd wziął się taki wzrost otyłości wśród dzieci?

Z wywiadów wynika, że bardzo duży wpływ mają na to wzorce żywieniowe. Chodzi tutaj zarówno o jakość dostarczanych posiłków, jak też ilość. Wysokoprzetworzone produkty nigdy nie idą w parze ze zdrowym stylem życia. Dostarczają młodym organizmom nadmiaru kalorii, a przy tym bardzo małej wartości energetycznej.

Jak można temu zaradzić?

Przede wszystkim ważne jest dostarczanie dzieciom takiej ilości produktów żywieniowych, o takiej wartości, aby mogła ona mieć pokrycie w dziennej dawce zapotrzebowania kalorycznego u dziecka. Należy pilnować, żeby nie dostarczać najmłodszym nadwyżek kalorycznych, a przy okazji ułatwić im dostęp do: sportu, rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego. Czy pandemia miała wpływ na zwiększenie otyłości wśród dzieci?

Zdecydowanie tak. Zwróćmy uwagę na to, że w pewnym momencie nastąpiło zamknięcie obiektów sportowych, z których to korzystanie było dla wielu dzieci codziennością. Doszło do tego, że nasze pociechy przez cały dzień przebywały w domu, bez kontaktu z rówieśnikami, bez żadnej aktywności fizycznej. Później, gdy wszystko mniej więcej wróciło do normy, chęci do powrócenia do poprzedniej aktywności były już mniejsze.

Fundacja „Słoneczna Przyszłość” prowadzi