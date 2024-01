Otwarcie Ośrodka Transplantacji Szpiku w Olsztynie – nowa era dla pacjentów

Krystyna Futyma, dyrektor olsztyńskiej polikliniki, podkreśla, że dotychczas pacjenci z regionu byli kierowani na przeszczep do Warszawy lub Katowic. Otwarcie nowego ośrodka umożliwi przeprowadzanie procedury przeszczepu szpiku bez konieczności podróżowania, co stanowi ważny krok w kompleksowej opiece medycznej w regionie.

Oddział Kliniczny Hematologii, jest jedynym w województwie zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem agresywnych nowotworów układu krwiotwórczego. Posiada 19 łóżek stacjonarnych i 8 łóżek pobytu jednodniowego, lecząc rocznie około 2500 pacjentów. Nowy Ośrodek Transplantacji Szpiku umożliwi przeprowadzanie procedur przeszczepu na miejscu, eliminując konieczność długotrwałych podróży.

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, podkreśla znaczenie dostępności do specjalistycznych placówek zdrowia dla mieszkańców. Koszt inwestycji wyniósł 22 miliony złotych, a środki unijne znacząco przyczyniły się do jej sfinansowania. Otwarcie Ośrodka Transplantacji Szpiku to kolejny etap rozwoju potencjału medycznego Olsztyna, co stanowi ważny element strategii rozwojowej stolicy regionu.