Oto naturalne barwniki do pisanek prosto z kuchni! Wystarczy burak albo natka, by mieć naturalnie malowane jajka na Wielkanoc

Naturalne sposoby malowania jajek na Wielkanoc

Kolory od bladożółtego do ciemnego brązu uzyskamy, gotując jajko w towarzystwie łupin cebuli lub z dodatkiem kawy. Należy pamiętać, że im dłużej będziemy gotować jajko, tym intensywniejsza będzie barwa. Więcej podpowiedzi znajdziesz w galerii:

Dawniej to nasze babcia, zwłaszcza na wsi barwiły jajka przy pomocy naturalnych składników: łupin cebuli, kory dębu, kwiatów ciemnej malwy, owoców czarnego bzu, młodego żyta ozimego. Dziś znów naturalne metody są modne i poszukiwane.

Tradycja pisanek w Polsce

Najstarsza znaleziona pisanka w Polsce pochodzi z X wieku, a więc jest to prawdopodobne, iż Słowianie, zanim przyjęli chrześcijaństwo, podczas wiosennych świąt tzw. Jarych Godów, przygotowywali malowane jaja jako znak pomyślności. Symbol ten był tak nośny, iż został włączony do religii chrześcijańskiej, a tradycja zdobienia pisanek na Wielkanoc jest żywa do dzisiaj.