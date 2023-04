Oto najpiękniejsze rasy psów! Te czworonogi są uważane za najbardziej zachwycające | GALERIA

Najpiękniejsze rasy psów

Psy różnią się między sobą nie tylko wyglądem czy wielkością, ale także pochodzeniem i charakterem, co jest nie mniej (a może nawet bardziej) ważne przy adopcji lub kupnie pupila. Zanim weźmiecie do domu małego słodkiego szczeniaka, koniecznie zapoznajcie się z jego potrzebami. To ważne, byście zarówno wy jak i psiak byli szczęśliwi!

Stare powiedzenie mówi, że o gustach się nie dyskutuje. Coś w tym jest! Dla każdego opiekuna to właśnie jego pies będzie najpiękniejszy. Niemniej jednak, istnieją rankingi, które w możliwie obiektywny sposób wartościują wygląd czworonogów. Pod uwagę bierze się wiele cech wyglądu, takich jak futro czy włosy, nos, oczy, ogon i umaszczenie. Były one inspiracją do stworzenia naszego podsumowania. Zobaczcie, które z ras uważane są za najpiękniejsze!