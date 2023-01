Oto najlepsze szlaki w Tatrach na zimę. Są łatwe i bezpieczne! Sprawdź wskazówki dla turystów, dodatkowe atrakcje, mapy i czas przemarszu Emil Hoff

Zimą nie trzeba rezygnować z wycieczek w góry. Tatry są o tej porze roku wyjątkowo piękne. Turyści powinni jednak wybierać trasy na wycieczki, które są względnie łatwe i bezpieczne. Przygotowaliśmy dla Was listę 11 najlepszych szlaków na zimowe wycieczki w Tatrach, w sam raz na weekend, ferie czy urlop. Podajemy praktyczne wskazówki, mapy, długość i czas przejścia trasy, a także dodatkowe atrakcje i zalety każdego szlaku. Na zdjęciu Hala Kondratowa zimą. Na licencji CC BY-ND 2.0 Piotr Manowiecki, Flickr.com, CC BY-ND 2.0, zdjęcie ilustracyjne

Zima utrudnia wędrowanie po górach, ale jednocześnie sprawia, że Tatry są wyjątkowo piękne i malownicze. Wcale nie trzeba rezygnować z górskich wycieczek o tej porze roku, ale warto wiedzieć, które trasy w Tatrach najlepiej nadają się do bezpiecznych wędrówek zimą. Jak przygotować się do wymarszu zimą w góry i na co zwracać uwagę, planując weekendowy wypad w Tatry? Podajemy praktyczne wskazówki dla turystów, chcących odwiedzić polskie Tatry zimą, oraz propozycje 11 łatwych i bezpiecznych tras na wycieczki u stóp Giewontu.