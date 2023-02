Oto marka Reserved Home. Do odzieży Reserved możęsz dokupić tekstylia, a nawet akcesoria z marmuru, trawertynu czy drzewa akacjowego | FOTO

LPP wprowadza nową markę wnętrzarską Reserved Home

Prace nad powołaniem nowej linii asortymentowej, we flagowej marce LPP rozpoczęło w II poł. 2021 r. Pierwsze projekty kolekcji Reserved Home zaczęły powstawać już na początku 2022 r. Aktualnie portfolio tej kategorii obejmuje blisko 700 artykułów do domu i wystroju wnętrz, a docelowo ma wzrosnąć do ok. 1300 pozycji.