Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali dla dziewięciu województw - prawie całej wschodniej połowy kraju.

W nocy niespokojnie będzie szczególnie we wschodniej połowie Polski. Od Elbląga przez Suwałki, Olsztyn, Białystok, Płock po Warszawę. W drugiej połowie nocy, od godz. 2 do godz. 19 w środę, średnia prędkość wiatru wyniesie 40 km/h, który w porywach rozpędzi się do 80 km/h.

Uważajcie na siebie!

Źródło: PAP

