Ostróda: Świat Majeczki - walka o uśmiech w cieniu ataków

Diagnoza padaczki i autyzmu, stawiana w maju 2023 roku, zmieniła codzienność Majeczki i jej mamy Marleny. To, co zaczęło się od beztroskich chwil spędzanych, na plaży czy wycieczkach rowerowych, stopniowo przemieniło się w walkę z chorobą, której objawy stają się coraz bardziej dotkliwe.

Marlena Olszewska

Latem, gdy słońce gwarantuje radość wielu dzieciom, dla Majeczki stało się źródłem dodatkowych cierpień. Ataki padaczkowe, które zaczęły się nasilać wraz z ekspozycją na promienie słoneczne, zmusiły ją do ograniczenia aktywności na świeżym powietrzu. Wszystko, co do tej pory sprawiało jej radość, zaczęło być zagrożeniem.

Rodzina, z determinacją walcząca o każdy uśmiech Majeczki, musiała stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Leczenie padaczki okazało się trudne, a próby znalezienia skutecznych leków były czasem pełne niepowodzeń. Majeczka, niewinna ofiara swojej własnej choroby, zaczęła doświadczać bolesnych ataków, które momentami wykręcały jej palce, zaciskały ciało, a czasem prowadziły do utraty świadomości.

W lutym b.r., już podczas trwającej walki, przyszły kolejne niepokojące wieści. Majeczka została zdiagnozowana, jako pacjentka z padaczką lekooporną, co oznacza, że standardowe leki nie przynoszą oczekiwanych efektów. Ataki polimorficzne staja się rzeczywistością, a zdrowie Majeczki, staje się coraz bardziej niestabilne.

Obecnie czekają na nią kolejne badania w klinice w Gdańsku, gdzie nadzieja na znalezienie skutecznej terapii wzbudza iskrę nadziei w sercach jej najbliższych. Neurolog, któremu powierzono opiekę nad Mają, nieustannie angażuje się w poszukiwanie najlepszego rozwiązania, ale czas goni, a choroba nie zważa na uczucia czy terminy kalendarzowe.

Majeczka, mimo swojego młodego wieku, musiała stawić czoła dorosłym wyzwaniom. Częste infekcje i zmiany leków sprawiają, że musi wielokrotnie opuszczać szkołę. Trudności z koncentracją, wybuchy agresji i walka z chorobą stawiają przed nią i jej bliskimi nieustanne wyzwania.

Rodzina Majeczki, zdecydowała się na prywatne leczenie, aby uniknąć długich kolejek NFZ, i dać jej szansę na normalne dzieciństwo. Chcą, aby Majeczka mogła cieszyć się chwilami beztroskiej zabawy, zamiast zasłuchiwać się w zakazy i uczestniczyć w ciągłych badaniach czy terapiach.

