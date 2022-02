Ostatni szef kuchni Hochbergów na Zamku Książ i jego niezwykłe zdjęcia. Jak wyglądała najnowocześniejsza kuchnia z początku XX w.?

Znakomity kucharz i artysta fotografik

Od 1 kwietnia 1909 roku Louis Hardouin stał się pracownikiem Książa. Został doceniony nie tylko jako szef kuchni, ale i artysta-fotograf. Niestety ta druga pasja przysporzyła mu też problemów. W 1914 r. trafił bowiem do więzienia oskarżony o szpiegostwo. Prawdopodobnie dzięki wstawiennictwu Hochbergów został przeniesiony z więzienia we Wrocławiu do obozu o lżejszym rygorze, skąd po dwóch latach wrócił do Książa.