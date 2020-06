Osoby LGBT+, które na pewno kojarzysz. To ludzie literatury, sztuki, nauki i polityki

W polskich mediach rozgorzała dyskusja na temat tego, czy faktycznie "LGBT to nie ludzie, to ideologia", jak na antenie TVN skomentował poseł Jacek Żalek (PiS). Przemysław Czarnek, kolega partyjny posła Żalka, skomentował także, że osoby LGBT "nie są równe normalnym ludziom". Oliwy do ognia dolał Andrzej Duda, który podczas spotkania z wyborcami w Brzegu, porównał edukację w duchu równości do indoktrynacji komunistycznej, a samo LGBT określił jako "neobolszewickie".