Oryginalni wybierają oryginalne

Dla klientów coraz ważniejsza jest jakość wydruków oraz ich trwałość. Te kryteria mają dodatkowe znaczenie w przypadku materiałów informacyjnych, reklamowych czy marketingowym. Drugi argument, to rosnąca świadomość potencjalnych zagrożeń dla sprzętu, jakie niesie ze sobą stosowanie tonerów innych, niż oryginalne (świadomość ta jest zwielokrotniona perspektywą utraty gwarancji). Obserwujemy też tendencję spłaszczania się cen – nieoryginalne materiały eksploatacyjne nie są już tak znacząco tańsze, jak w przeszłości. Do tych wszystkich bardzo wymiernych materialnie lub funkcjonalnie argumentów w ostatnich latach dochodzi jeszcze jeden – użytkownicy jako ludzie, chcą być oryginalni, co przejawia się również w tym, że wolą się otaczać oryginalnymi przedmiotami.

Ważna jest jakość

Drukarka już dawno przestała być urządzeniem, które służy do przenoszenia na papier różnego typu dokumentacji biurowej. Współczesne urządzenie drukujące ma tyle wspólnego ze wspomnianą funkcją, co smartfon z telefonem. Coraz częściej drukarka staje się partnerem w biznesie – służy do wytarzania banerów, reklam, materiałów informacyjnych, coraz częściej również etykiet. W przypadku służby w handlu detalicznym nie ma miejsca na tworzenie wydruków o wątpliwej jakości, bo takie elementy jak baner czy etykieta na produkcie decydują o jego popularności. A poprzeczka jest zawieszona wysoko przez globalne otoczenie sieciami supermarketów – tam bardzo dokładnie wiadomo, że klienci kupują oczami.

Dlatego przy zastosowaniach biznesowych nie ma już mowy o kompromisach w sprawie jakości wydruku, a tę mogą zapewnić jedynie oryginalne materiały eksploatacyjne.

Gwarancja jakości i żywotności sprzętu

Stosowanie oryginalnych tonerów jest nie tylko gwarancją uzyskania najwyższej jakości i trwałości wydruków, ale również zapewnia utrzymanie gwarancji na posiadane urządzenia drukujące. Dziś użytkownicy coraz częściej inaczej postrzegają zjawisko oszczędności w zakresie druku. Nie polega ono na zakupie tańszego tonera – to jest raczej wygrana bitwa w przegranej wojnie. Można zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, ale stracić nie tylko na zwiększeniu kosztu wydruku za sprawą mniejszej liczby wydrukowanych stron, ale również stracić gwarancję na sprzęt, a to zwykle jest dotkliwy koszt. Taka perspektywa (potencjalna lub realna – w zależności od doświadczeń) pomaga planowanie zakupów materiałów eksploatacyjnych i rozpatrywanie ich w kontekście całości utrzymania infrastruktury drukującej. Wówczas nie jest ważne, ile dziś zapłaciło się za toner, ale jaki jest ich koszt w skali np. roku i w relacji do liczby wydrukowanych stron.

Oryginalne nie jest drogie

Jak wspomnieliśmy, postrzeganie alternatywnych materiałów eksploatacyjnych jako dużo tańszych, to relikt minionej epoki. Świat idzie do przodu, w przypadku sprzętu drukującego i akcesoriów z nim związanych postęp polega również na tym, że producenci redukują koszty wytwarzania sprzętu. Dotyczy to również materiałów eksploatacyjnych. W praktyce, dzięki temu różnica w cenie między oryginalnymi i podrabianymi czy odświeżanymi nie jest taka duża jak kiedyś. Paradoksalnie, m.in. popularyzacja tonerów drugiego obiegu była dla procentów bodźcem do ulepszania tych elementów również pod względem ceny. Oczywiście rynek rozwiązań alternatywnych nie zniknie. Ich wybór może być świadomy i uzasadniony, ale takich przypadków jest coraz mniej.

Oryginalność w cenie

Starsi czytelnicy z pewnością pamiętają hasło: „miało być szwedzkie, jest radzieckie”. Czasy stosowania tego przysłowia już minęły i również dlatego, jeśli klient ma do wyboru produkt oryginalny i nieoryginalny, dziś wybierze ten pierwszy. Pomijając już nawet wszystkie wymienione wymierne i funkcjonalne korzyści, jakie płyną z zastosowania oryginalnych tonerów rośnie subiektywna niechęć do zamienników.

Zatem nawet jeśli alternatywne materiały eksploatacyjne kusiłyby ceną (a nie kuszą), jeśli by oferowały porównywalną jakość i wydajność (a nie oferują), jeśliby nie miałyby wpływu na gwarancję (a mają) – będą nieuchronnie wypierane przez oryginalne.