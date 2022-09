Opony. Znasz zasadę „3xP”? Sprawdź na czym polega

Nikt nam nie zniszczy opony tak, jak my sami lub niefachowy warsztat. Największy wpływ na długość życia ogumienia nie ma liczba miesięcy spędzonych na półce w sklepie czy ich model – ale zbyt małe lub zbyt duże ciśnienie połączone z bardzo dynamicznym stylem jazdy. Wystarczy jeden tydzień jazdy na zbyt małym ciśnieniu, aby zużyć oponę jak 3 tygodnie jazdy z prawidłowym ciśnieniem i aż rok prawidłowego magazynowania.

Opony to jedyny element łączący pojazd z nawierzchnią. Ten fakt, mimo że dla wielu wydaje się banalny, nie zawsze jest oczywisty. Przez to szereg kierowców zapomina o trosce o koła – a szukając oszczędności wybiera produkty słabej lub średniej jakości. Jest to błąd, który może kosztować wiele, nawet życie. Zbyt niskie, albo za wysokie ciśnienie w oponach ma swoje konsekwencje – bieżnik nie przylega odpowiednią powierzchnią do jezdni. Przy zbyt niskim ciśnieniu wydłuża się droga hamowania oraz pogarsza przyczepność i kierowalność auta na zakrętach. Dodatkowo zwiększa się hałas, zużycie paliwa i koszty eksploatacji auta. Zbyt wysokie ciśnienie w oponie też pogarsza przyczepność, a do tego przyspiesza zużycie zawieszenia. Jak wynika z badań Moto Data, 58% kierowców zbyt rzadko sprawdza ciśnienie w oponach1.