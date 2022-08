Opony zimowe latem. Dlaczego nie jest to dobry pomysł?

– Wszystkie testy potwierdzają, że jeżdżenie latem na zimówkach jest niebezpieczne i nieekonomiczne. Więcej nas kosztuje, opony szybciej się zużywają, a droga hamowania bardzo się wydłuża. Dlatego wymiana zimówek na opony letnie to nie przykry czy niepotrzebny obowiązek – to nasze zobowiązanie dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich uczestników ruchu, nie tylko dla nas i naszych bliskich. To realny wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy oraz lepsza skuteczność nie tylko hamowania, ale też jazdy przy wymagających warunkach drogowych i atmosferycznych – komentuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TÜV SÜD Polska i Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), różnice w drodze hamowania są olbrzymie. Z testów przeprowadzonych w temperaturze +23 st. C (nawierzchnia rozgrzana do +40 st. C) wynika, że na suchej nawierzchni korzystanie z ogumienia zimowego przyczynia się do znaczącego wydłużenia odcinka, po jakim zatrzymamy nasz pojazd. Jak długi to odcinek? Z badań TÜV SÜD i PZPO wynika, że różnice wynoszą ponad dwie długości samochodu. W praktyce to 9 metrów! Tyle można zaoszczędzić używając dedykowanych opon i hamując z prędkości 85 km/h przy temperaturze +23 st. C.