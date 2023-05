Opinie uczniów po maturze z geografii 2023. „Mieszane uczucia”, „Kocham geografię”. Co znalazło się w arkuszu maturalnym 16 maja? Barbara Wesoła

Opinie uczniów po maturze z geografii 2023 Dariusz Bloch

Matura z geografii rozpoczęła się dzisiaj, 16 maja o godz. 9.00 i potrwa do godz. 12.00. Jak podaje CKE, przystąpiło do niej ponad 65 tys. osób, w tym ponad 33,5 tys. zdaje maturę w nowej formule. Czy zadania w arkuszu są trudne? Uczniowie, którzy opuścili już sale egzaminacyjne dzielą się swoimi wrażeniami na temat tegorocznego egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym. Opinie są podzielone. Co było w arkuszu? Po godzinie 14 opublikujemy arkusz CKE dla obu formuł.