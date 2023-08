Oparzenia i determinacja: 81-latek szukał schronienia na balkonie w środku pożaru

81-latek, choć pokonany przez ogień i dym, okazał się prawdziwym bohaterem. By uniknąć pewnej śmierci, schronił się na balkonie, gdzie oczekiwał na ratunek. Jego historia pełna jest odwagi i siły woli. Mimo oparzeń drugiego stopnia, mężczyzna nie poddał się, walczył z siłami natury, aby przetrwać.

Akcja ratunkowa okazała się nadzwyczaj trudna. Strażacy musieli zmierzyć się z płomieniami, które uniemożliwiały im dojazd wozem strażackim od strony balkonów. Niezłomna determinacja strażaków oraz ich niezawodna współpraca pozwoliły jednak przezwyciężyć trudności. Dzielnie wspięli się po drabinach, docierając wreszcie do poszkodowanego mężczyzny, którym okazał się starszy 81-letni, żyjący samotnie mężczyzna.

Chwilę po wybuchu pożaru mieszkańcy bloku przy ul. Czarnieckiego w Ostródzie, zgłosili alarm. Straż pożarna szybko zareagowała i ruszyła na miejsce akcji. Jednak to, co spotkało ich na miejscu, przerosło wszelkie oczekiwania. Na balkonie znajdował się starszy mężczyzna, oparzony i wyczerpany, walczący z płomieniami.

Po wyczerpującej akcji ratunkowej strażacy zdołali bezpiecznie ewakuować poszkodowanego i przekazać go w ręce medyków. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie trwa jego walka o zdrowie. Jego stan jest nadal poważny, jednak lekarze są pełni nadziei, że dzięki ich staraniom oraz niezłomnej woli pacjenta, uda się go uratować.

Obecnie trwa policyjne dochodzenie przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest bez nadzoru prokuratora. W najbliższych dniach dowiemy się, co było przyczyną pożaru.