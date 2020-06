Studia są ważne, ale nie oznaczają prostej drogi do sukcesu. Oto ranking tych, którzy nie mają wyższego wykształcenia, a zarabiają mnóstwo pieniędzy. To artyści, wynalazcy, politycy i przedsiębiorcy. Ich droga do sukcesu nie zaczęła się w szkolnej ławie. Zaryzykowali, poszli za marzeniem i udało im się dojść do sławy i pieniędzy. Bez wykształcenia można zostać nawet prezydentem! Zobacz, kto odniósł sukces, chociaż nie miał studiów!