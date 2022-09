Olsztyn. Śmiertelny wypadek na drodze serwisowej położonej wzdłuż DK 16. Kierowca zmarł w szpitalu

Olsztyn. Śmiertelny wypadek na drodze serwisowej wzdłuż drogi S16. 27.09.2022 r.

- We wtorek (27.09.2022 r.) po godzinie 17-tej na drodze serwisowej na odcinku Olsztyn-Wójtowo doszło do poważnego zdarzenia z udziałem dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowały trzy osoby. Ze wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu wynika, że sprawcą wypadku był 44-letni kierujący osobowym citroenem, który jadąc w kierunku m. Wójtowo na łuku drogi z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Niestety, ten manewr skutkował doprowadzeniem do zderzenia czołowego z jadącą z naprzeciwka osobową skodą, która podróżowała 45-letni kobieta wraz z 10-letnią dziewczynką - poinformował kom. Rafał Prokopczyk - oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Olsztynie.