Ogumienie. czy wiesz co oznacza termin „Run flat" czy „Rim protector"? Oto leksykon terminów oponiarskich

– Nasz leksykon ma przede wszystkim pomagać kierowcom, serwisom i wszystkim użytkownikom opon. Chcemy powoli obalać mity lub nieporozumienia, które często są powielane. Przykładem mogą być opony całoroczne – a nie wielosezonowe, czy całosezonowe. Season w tym przypadku tłumaczymy jako pora roku, więc są to opony na wszystkie pory roku. Nazywamy je całoroczne, gdyż to oddaje ich sens jako produktu i angielskie tłumaczenie. Sezonów może być dużo, bo to jest dowolna pojemność znaczeniowa, raczej literacko-sportowa. Poza tym wielosezonowa oznaczałaby, że jest na wiele sezonów? Leksykalnie „wiele” to nie „wszystko” więc tłumaczenie „wielosezonowe” jest mylące i nie oddaje istoty produktu. Polski „sezon” to też nie pora roku, tylko część roku – pora jesienno-zimowa lub wiosenno-letnia. Nie są to też opony „uniwersalne” bo to mylnie wskazywałoby, że są to idealne opony dla każdego i na każde warunki choć tak nie jest – komentuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).