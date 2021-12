Ogród świateł, park iluminacji. Poznaj najbardziej urokliwe miejsca w Polsce na Święta i Nowy Rok 2021/2022

Ogród świateł lub park iluminacji to prawdziwie magiczne miejsce i jedna z ulubionych atrakcji Polek i Polaków w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Trudno o lepszy pomysł na zimową rodzinną wycieczkę niż odwiedziny w jednym z rozświetlonych, przypominających bajkę lub sen ogrodów, pełnym atrakcji dla dzieci i dorosłych. Gdzie znajduje się najbliższy Ciebie ogród świateł lub park iluminacji, kiedy jest otwarty, ile kosztują bilety? Prezentujemy listę najbardziej magicznych miejsc w Polsce, ogrodów świateł i parków iluminacji na święta i Nowy Rok 2021/2022! W naszym zestawieniu znalazły się takie miasta, jak: Warszawa, Kraków, Chorzów, Łódź, Wrocław, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Wałbrzych, Zabrze, Zator.

Polacy kochają ogrody świateł i parki iluminacji

Ogrody świateł, parki iluminacji, niezwykłe pokazy, opowiadające bajkowe historie za pomocą światła i muzyki, to coraz popularniejsze zimowe atrakcje, które już od paru lat zdobywają serca kolejnych rzesz Polaków i Polek. Urządzenie niezwykłego ogrodu świateł w parku czy nad kąpieliskiem, które w zimą i tak nie jest używane, to świetny sposób na zwiększenie atrakcyjności turystycznej oferty miasta. W Polsce działa kilka firm, specjalizujących się w tworzeniu niezwykłych świetlnych aranżacji w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Ogród świateł, park iluminacji: specjaliści tworzą najpiękniejsze zimowe aranżacje

Zimą 2021/2022 na gości czekają trzy wielkie ogrody świateł, zaaranżowane w trzech polskich miastach przez profesjonalną firmę Wonderful Lighting (działającą pod marką CD Lighting) z siedzibą w Gdyni. Polska firma od paru lat pomaga samorządom miejskim w stworzeniu świątecznych i noworocznych dekoracji, jako pierwsza w Europie zaczęła też tworzyć multimedialne choinki.

W zeszłym sezonie stworzony w Krakowie przez CD Lighting ogród świateł, którego aranżacja nawiązywała do klasycznej powieści Lewisa Carrolla „Alicja w Krainie Czarów”, przyciągnął ok. 300 tys. gości. Sukces przedsięwzięcia skłonił twórców do stworzenia w sezonie 2021/2022 ogrodów w Warszawie, Krakowie i Chorzowie. Ogrody światła CD Lighting to nie tylko piękne iluminacje i imponujące figury świetlne, ale też całe rozrywkowe zaplecze. Oferują wiele atrakcji multimedialnych, pokazy laserowe i zabawy dla dzieci.

Kolejne cztery ogrody, nazywane Parkami Iluminacji, powstały dzięki staraniom świetlnych artystów z firmy Lumina Park we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Bydgoszczy. Z kolei aranżacje w Łodzi i Zabrzu, nazywane Parkami Miliona Świateł, to dzieło firmy Multidekor. Jak widać, w branży parków świateł, ogrodów iluminacji i tworzenia pięknych aranżacji na święta i Nowy Rok panuje w Polsce ruch i konkurencja, na czym tylko zyskują mieszkańcy i goście, tłumnie odwiedzający te magiczne miejsca.

Zobaczcie, gdzie w Polsce znajdują się najpiękniejsze ogrody świateł, parki iluminacji i magiczne miejsca, które zimą przepełnia niezwykła atmosfera i które oferują moc atrakcji dla całej rodziny.

Ogród świateł: Warszawa ma aż dwa

Ogród Świateł Piotruś Pan Na warszawiaków czekają aż dwa ogrody świateł. Pierwszy, nawiązujący do opowieści o Piotrusiu Panie, został otwarty na terenie Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Można tu oglądać świetlne aranżacje multimedialne, prowadzące gości przez kolejne etapy podróży do Nibylandii, do Przystani Elfów i na Wyspę Czaszek. Ogród Świateł „Piotruś Pan” został otwarty 5 listopada 2021 i będzie czynny do 27 lutego 2022 w Powsinie (wejście od ul. Prawdziwka 2), w godz. 16:00-21:00. Pełna lista atrakcji dostępna jest TUTAJ. Bilety można rezerwować online, co pozwala zaoszczędzić sobie stanie w kolejce do kasy. Bilet normalny kosztuje 28 zł, ulgowy (dzieci w wieku 3-18 lat, studenci, emeryci, renciści) 23 zł, rodzinny (maksymalnie 2 osoby dorosłe i co najmniej 1 dziecko) 23 zł, dziecięcy 1 zł. W piątki, weekendy i święta bilety są średnio o 5 zł droższe.

Królewski Ogród Światła w Wilanowie Ogród świateł „Piotruś Pan” spod ręki CD Lighting to nie jedyne magiczne miejsce w Warszawie w okresie świąt i Nowego Roku. Już od października 2021 na terenie Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie działa Królewski Ogród Światła. Królewski Ogród Światła w Wilanowie to jedna z ulubionych zimowych atrakcji Warszawiaków. Oferuje zwiedzającym niezwykły tunel świetlny, przechadzkę wśród świetlistych drzewek pomarańczowych, piękną iluminację samego pałacu oraz kilka niespodzianek, otwieranych stopniowo, z których pierwsza – Ogród Różany – zaczęła działać w grudniu 2021.

W sezonie 2021/2022 Królewski Ogród Światła w Wilanowie działa od 9 października 2021 do 27 lutego 2022 (będzie nieczynny 24 oraz 31 grudnia) na terenie pałacowego parku codziennie od 16:00 do 21:00. Bilety do Królewskiego Ogrodu Świateł kosztują 20 zł od poniedziałku do czwartku i 40 zł od piątku do niedzieli, ulgowe odpowiednio 5 i 10 zł, dzieci do 7 lat mają darmowy wstęp. Bilety trzeba zamawiać online, wybierając także dokładną datę i godzinę wycieczki. W sezonie 2021/2022 Królewski Ogród Światła w Wilanowie działa od 9 października 2021 do 27 lutego 2022 (będzie nieczynny 24 oraz 31 grudnia) na terenie pałacowego parku codziennie od 16:00 do 21:00.



Bilety do Królewskiego Ogrodu Świateł kosztują 20 zł od poniedziałku do czwartku i 40 zł od piątku do niedzieli, ulgowe odpowiednio 5 i 10 zł, dzieci do 7 lat mają darmowy wstęp. Bilety trzeba zamawiać online, wybierając także dokładną datę i godzinę wycieczki.

Szymon Starnawski / Polska Press

Kraków: Ogród Świateł Królewny Śnieżki

W sezonie świąteczno-noworocznym 2021/2022 krakowianie mogą odwiedzać Ogród Świateł Królewny Śnieżki, nawiązujący do słynnej baśni braci Grimm. W Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema stanęło ponad 30 instalacji świetlnych, w tym np. brama główna w formie wielkiej księgi.

Pełna lista atrakcji dostępna jest TUTAJ. Zasady wstępu do krakowskiego ogrodu świateł „Królewna Śnieżka” są takie same, jak do warszawskiego „Piotrusia Pana” – za oba ogrody odpowiada firma CD Lighting. Ogród działa od 5 listopada 2021 do 27 lutego 2022 w godz. 16:00-21:00 w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema (Aleja Pokoju 68).

Bilety można zamówić online TUTAJ. Bilet normalny kosztuje 28 zł, ulgowy 23 zł, rodzinny (maksymalnie 2 osoby dorosłe i co najmniej 1 dziecko) 23 zł, dziecięcy 1 zł. W piątki, weekendy i święta bilety są średnio o 5 zł droższe. Zasady wstępu do krakowskiego ogrodu świateł „Królewna Śnieżka” są takie same, jak do warszawskiego „Piotrusia Pana” – za oba ogrody odpowiada firma CD Lighting. Ogród działa od 5 listopada 2021 do 27 lutego 2022 w godz. 16:00-21:00 w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema (Aleja Pokoju 68). Andrzej Banaś / Polska Press

Chorzów: Ogród Świateł Lampa Aladyna

W Chorzowie w sezonie zimowym 2021/2022 w parku rozrywki Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko działa ogród świateł „Lampa Aladyna”, nawiązujący do zbioru Baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. Do podziwiania są tu m.in. wielkie figury dżina, groźnie wyglądający strażnicy sułtana, wysoka na 12 metrów Jaskinia Cudów, a także choinka multimedialna z 40 tys. kolorowych światełek LED. Goście mogą także podziwiać spektakl „Rzeka Światła”, największe tego typu widowisko świetlne na wodzie.

Mapa atrakcji ogrodu świateł dostępna jest TUTAJ. Poza tym dostępne są zwykłe atrakcje Legendii, jak rura park czy diabelski młyn. Ogród świateł „Lampa Aladyna” jest czynny w Chorzowie od 5 listopada 2021 do 27 lutego 2022 na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka przy Placu Atrakcji 1, w godz. 16:00-21:00. Bilety można zamówić online TUTAJ. Bilet normalny kosztuje 34 zł, ulgowy 29 zł, rodzinny (maksymalnie 2 osoby dorosłe i co najmniej 1 dziecko) 28 zł, dziecięcy 1 zł. W piątki, weekendy i święta bilety są średnio o 5 zł droższe.

Łódź: Park Miliona Świateł w Źródliskach

W sezonie zimowym 2021/2022 ogród świateł pojawił się także w Łodzi, na terenie parku Źródliska. Nosi nazwę Park Miliona Świateł. Aranżacja nawiązuje do „Alicji w Krainie Czarów”, można tu oglądać wiele świetlnych rzeźb i pokazów, w tym np. wielkie wirujące filiżanki, a przede wszystkim najdłuższy w Polsce tunel świetlny.

Ogród świateł w Łodzi jest czynny od 11 listopada 2021 do 28 lutego 2022 w godz. 17:00-22:00. Bilet zwykły kosztuje 29 zł, ulgowy 25, rodzinny 100 zł. Ceny rosną w weekendy – wynoszą odpowiednio 35, 29 i 120 zł. Bilety można kupić online TUTAJ. Na stronie dostępna jest także mapa atrakcji Parku Miliona Świateł.

Wrocław: Park Iluminacji Magiczna Podróż na zamku Topacz

Wrocław także ma swoje magiczne miejsce, gdzie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku można spędzić niezapomniane chwile w świetle tysięcy lampek. Od 29 października 2021 do 20 lutego 2022 wraca Park Iluminacji pt. Magiczna Podróż na zamku Topacz, dzieło firmy Lumina Park, oferujący gościom spacer po kilku niezwykłych świetlistych krainach i multimedialne pokazy światła i dźwięku. Mapa atrakcji Parku dostępna jest TUTAJ.

Park Iluminacji na zamku Topacz jest czynny codziennie od zachodu słońca do godz. 21:00. Bilet normalny kosztuje 26 zł, ulgowy 23 zł, rodzinny 89 zł. Od piątku do niedzieli ceny rosną, wynoszą odpowiednio 29, 26 i 99 zł. Bilety można kupić online.

Poznań: Park Iluminacji Magiczny Las

W Poznaniu firma Lumina Park otworzyła w sezonie świąteczno-noworocznym 2021/2022 Park Iluminacji Magiczny Las. Składa się z kilku stref, w których świetlne rzeźby i pokazy, rozlokowane wzdłuż liczącej ok. 1,5 km ścieżki, dostarczą wiele radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Magiczny Las powstał na terenie Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Park Iluminacji ma dostarczać zarówno zabawy, jak i wiedzy – dzieci mogą oddawać się np. poszukiwaniom bajkowego Jeża z Jeżyn, a jednocześnie nauczą się wiele o niezwykłych drzewach, z których Ogród Dendrologiczny słynie i jest dumny. Pełna mapa atrakcji dostępna jest TUTAJ.

Park Iluminacji Magiczny Las jest czynny codziennie w godz. 16:40-21:00 (z wyjątkiem 24 i 31 grudnia) od 29 października 2021 do 15 lutego 2022 w Ogrodzie Dendrologicznym UPP przy ul. Warmińskiej 2. Bilet normalny kosztuje 26 zł, ulgowy 23 zł, rodzinny 89 zł. Od piątku do niedzieli ceny rosną, wynoszą odpowiednio 29, 26 i 99 zł. Bilety można kupić online. W Poznaniu firma Lumina Park otworzyła w sezonie świąteczno-noworocznym 2021/2022 Park Iluminacji Magiczny Las. Składa się z kilku stref, w których świetlne rzeźby i pokazy, rozlokowane wzdłuż liczącej ok. 1,5 km ścieżki, dostarczą wiele radości zarówno dzieciom, jak i dorosłym.



Magiczny Las powstał na terenie Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.



Robert Woźniak / Polska Press

Bydgoszcz: Park Iluminacji Odnaleziony Świat w Myślęcinku

Mieszkańcy Bydgoszczy także mogą się cieszyć Parkiem Iluminacji spod znaku Lumina Park, otwartym w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek. Park nosi nazwę „Odnaleziony Świat” i raczy gości świetlnymi aranżacjami w klimacie science-fiction i podróży w czasie. To intrygujące połączenie przeszłości i przyszłości, świata dinozaurów (których wielkie modele stoją w parku jako jedna ze stałych atrakcji) i robotów. Główną inspiracją dla twórców parku były „Bajki Robotów” Stanisława Lema. Mapa atrakcji znajduje się TUTAJ.

Lumina Park „Odnaleziony Świat” w Myślęcinku (wejście od ul. Rekreacyjnej) będzie czynny od 4 listopada 2021 do końca lutego 2022 (z wyjątkiem 24 i 31 grudnia), w godz. 16:40-21:00.

Bilet normalny kosztuje 26 zł, ulgowy 23 zł, rodzinny 79 zł. Od piątku do niedzieli ceny rosną, wynoszą odpowiednio 29, 26 i 89 zł. Bilety można kupić online.

Lublin: Park Iluminacji Botaniczna Podróż

Mieszkańcy Lublina mogą odwiedzić trzeci park iluminacji, otwarty w sezonie 2021/2022 przez firmę Lumina Park. Park w Lublinie nosi nazwę „Botaniczna Podróż” i powstał na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. W tym niezwykłym parku światło i dźwięk przenoszą zwiedzających do odległych krajów i pozwalają im poznawać tamtejsze wielobarwne i wielokształtne egzotyczne rośliny. Ścieżka ma długość ok. 1 km, powstała we współpracy z ekspertami UMSC, a do tego 1 zł z każdego biletu przeznaczana jest na cele charytatywne. Pełna mapa atrakcji dostępna jest TUTAJ.

Park Iluminacji „Botaniczna Podróż” działa w Ogrodzie Botanicznym UMSC (wejście od ul. Willowej) od 5 listopada 2021 do 14 lutego 2022 w godz. 16:40-21:00. Bilet zwykły kosztuje 23 zł, ulgowy 20, a rodzinny 79, w piątki i weekendy ceny rosną i wynoszą odpowiednio 23, 26 i 89 zł. Bilety można kupić online.

Wałbrzych: ogrody świateł na zamku Książ i w Palmiarni

W sezonie zimowym 2021/2022 w Wałbrzychu będzie można zwiedzać aż dwa ogrody świateł. Pierwszy otwarto na zamku Książ, jeszcze większy niż w poprzednich latach. W ogrodach południowo-zachodnich można oglądać piękne iluminacje, odtwarzające książęcy bal, a na tarasach północnych światło i dźwięk opowiadają historię średniowiecznego Książa. Można tu oglądać np. świetlne rzeźby i multimedialne aranżacje ukazujące rycerzy i turniej rycerski. Drugi ogród świateł powstał w Palmiarni w wałbrzyskim Lubiechowie. Tutaj rzeźby świetlne przedstawiają egzotyczne zwierzęta, a szyku zadaje 4-metrowa świetlista żyrafa.

Oba wałbrzyskie ogrody światła obsługiwane są przez zamek Książ. Są otwarte od 29 października 2021 do 28 lutego 2022 w godz. 16:30-21:00 (piątek i sobota) oraz 16:00-20:00 (od niedzieli do czwartku). Bilety do zamku kosztują 39 zł (zwykły) i 33 zł (ulgowy). Do Palmiarni odpowiednio 25 i 20 zł. Można kupić bilet łączony do obu ogrodów za odpowiednio 59 i 49 zł. Bilety można kupić online TUTAJ.

Rozwiń

Zabrze: Park Miliona Świateł Królowa Śniegu

Od 6 listopada 2021 mieszkańcy Zabrza mogą odwiedzać Park Miliona Świateł, otwarty na terenie Kąpieliska Leśnego. Tutaj motywem przewodnim jest kolejna popularna baśń, tym razem „Królowa Śniegu” H. Ch. Andersena. Park Miliona Świateł w Zabrzu to całe centrum rozrywki. Poza oglądaniem niezwykłych iluminacji można tu także pojeździć na karuzeli i obejrzeć spektakl w multimedialnej Kryształowej Komnacie.

Park Miliona Świateł - Królowa Śniegu w Zabrzu jest czynny od 6 listopada 2021 do 27 lutego 2022, codziennie w godz. 16:00-21:00. Bilet normalny do Parku Miliona Świateł – Królowa Śniegu w Zabrzu kosztuje 29 zł, w piątki, weekendy i święta 35 zł, ulgowy odpowiednio 25 i 29 zł, a rodzinny (dwóch dorosłych i dwoje dzieci) 100 i 120 zł. Bilety można kupić online; na stronie znajduje się także dokładna mapa atrakcji Parku Miliona Świateł.

Energylandia: ogród świateł widoczny z kosmosu

Największy w Polsce ogród świateł ma powstać na terenie parku rozrywki Energylandia w Zatorze pod Krakowem. Między 26 listopada a 23 grudnia 2021 Energylandia przybrała zupełnie nowe oblicze. Park w aranżacji „Winter Kingdom” stanie się największym polskim centrum świątecznych dekoracji i iluminacji, złożonym z pięciu różnych stref: Krainy Familijnej, Bajkolandii, Aqualantis, Smoczego Grodu i Strefy Ekstremalnej.

Organizatorzy zapowiadają, że przy 5 milionach światełek, rozmieszczonych na 43 hektarach parku, ogród światła Energylandii będzie widoczny nawet z kosmosu. W „Winter Kingdom”, oprócz ogrodu świetlnego na kosmiczną skalę, powstanie także ogromny jarmark bożonarodzeniowy, rozległe lodowisko, dwie górki do zjazdów na dmuchanych pontonach (tzw. snowtubing) i choinka wysokości 17 metrów. Dzieci mogą także wziąć udział w spotkaniach ze Świętym Mikołajem oraz warsztatach dekorowania świątecznych pierników. Winter Kingdom w Energylandii jest czynne codziennie w godz. 10:00-18:00. Bilet zwykły kosztuje 149 zł, a ulgowy (dzieci do 140 cm wzrostu i seniorzy po 65. roku życia) 99 zł. Bilet urodzinowy (do 18 lat) kosztuje tylko 1 zł. Można też wykupić bilety dwudniowe za odpowiednio 269 i 179 zł. Bilety do Energylandii można kupić online TUTAJ. Informacje o bazie noclegowej w okolicach Energylandii można znaleźć TUTAJ.

Więcej o Energylandii przeczytacie w poniższym artykule:

Paszport covidowy z krótszą datą ważności