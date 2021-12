Odszkodowanie dla pasażera za przyspieszony lot? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprecyzował zasady przyznawania odszkodowań

W 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej weszło w życie rozporządzenie nr 261/2004, ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (rozporządzenie w języku polskim dostępne jest TUTAJ ).

Sądy zwróciły się do TSUE o doprecyzowanie przepisów. Chodziło o 6 spraw przeciw przewoźnikom

Z biegiem lat pasażerowie stawali się coraz bardziej świadomi swoich praw, a linie lotnicze coraz bardziej uwierały niektóre europejskie przepisy dotyczące odszkodowań.

W końcu o doprecyzowanie obowiązujących przepisów zwróciły się do TSUE dwa sądy: Okręgowy w Korneuburgu w Austrii i sądem krajowym w Dusseldorfie w Niemczech.

Decyzja TSUE była potrzebna do rozstrzygnięcia aż 6 spraw o odszkodowania, toczących się między pasażerami a trzema znaczącymi europejskimi przewoźnikami lotniczymi. Strony chciały wiedzieć, czy znaczące przyspieszenie lotu także powinno być traktowane jako jego odwołanie, co dawałoby pasażerom podstawy do ubiegania się o odszkodowanie.