Odrabiać z dzieckiem czy nie? Rola zadań domowych we współczesnej szkole. To praca „na dwa etaty” czy edukacyjny rozwój? Magdalena Konczal

Jedni uważają je za przekleństwo w systemie szkolnictwa, inni zwracają uwagę na to, że nie da się bez nich odpowiednio przyswoić wiedzy. Prace domowe, bo o nich mowa, stały się nieodłącznym elementem polskiej edukacji, a bardzo często także niewysłowioną udręką dla dzieci (które nie potrafią ćwiczeń rozwiązać) i rodziców (którzy nie wiedzą, jak pomóc najmłodszym). U progu nowego roku szkolnego warto więc się zastanowić, jaki sens i cel mają zadania domowe, co robić w sytuacji, gdy dziecko mówi: „ja tego nie potrafię rozwiązać” i jak nie stwarzać przesadnej presji w tym zakresie. Zapytaliśmy o to dr Beatę Rajbę – psycholożkę z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.