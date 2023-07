Odmładza i chroni mózg przed demencją. To znacznie zdrowszy zamiennik majonezu i margaryny. Już niewielka ilość opóźni starzenie mózgu

Zamień majonez i margarynę na oliwę z oliwek. Twój mózg ci za to podziękuje

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie z demencją żyje ponad 55 milionów ludzi. Jest to choroba nieuleczalna, postępująca, prowadząca do zmian neurodegeneracyjnych w mózgu i w konsekwencji do śmierci. Najpowszechniej występującą postacią demencji jest choroba Alzheimera, która objawia się problemami z pamięcią, dezorientacją, splątaniem myśli, wahaniami nastroju, apatią i brakiem chęci do działania.

Jak ustalono we wcześniejszych badaniach, na rozwój demencji ma wpływ nie tylko starszy wiek, urazy głowy czy przebyte infekcje, ale też tryb życia, w tym aktywność fizyczna, relacje społeczne i dieta. Dieta śródziemnomorska wykazuje najwięcej korzyści dla zdrowia, a oliwa z oliwek odgrywa w niej kluczową rolę. Dlatego naukowcy postanowili przyjrzeć się jej wpływowi na mózg.