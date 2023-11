Odkryj 7 słonecznych kierunków idealnych na zimowy urlop. Najlepsze miejsca na wakacje zimą 2023

Gdzie jechać zimą 2023 na ciepłe wakacje?

Wiele jednak zależy od tego, do którego regionu się udasz i jakie są twoje cele. W wielu obszarach Grecji temperatury w grudniu osiągają średnio 15-19 stopni Celsjusza, co może być świetnym rozwiązaniem dla miłośników zwiedzania, ale niekoniecznie okaże się najlepszą opcją dla plażowiczów.

Polacy najchętniej spędzają wakacje w sprawdzonych krajach, które oferują niedrogie noclegi i do których dotrzeć można tanimi liniami lotniczymi. Najczęściej wybieramy się do:

Wyspiarskie wakacje zimą

Wyspy Zielonego Przylądka to archipelag kilkunastu wysp, spośród których najpopularniejsze to Sal i Boa Vista. Klimat jest tu łagodny i przez cały rok panują zbliżone temperatury. W okresie zimowym temperatura utrzymuje się na poziomie około 23 stopni Celsjusza.

Kuba to spora wyspa, gdzie czekają na ciebie liczne atrakcje. Słynne cygara, stare samochody jeżdżące po ulicach Hawany, piękna zabudowa i gwarantowane ciepło. Średnie temperatury w okresie zimowym dochodzą do 30 stopni Celsjusza. Idealne miejsce, jeśli planujesz dalszą wyprawę w poszukiwaniu słonecznego raju zimą.

Popularne zimowe kierunki: Egipt i Cypr

Najpopularniejsze egipskie kurorty to Hurghada, Marsa Alam oraz Sharm el-Sheikh. We wszystkich zawsze świeci słońce, co sprawia, że są idealnym miejscem na plażowanie. Ale Egipt to także kraj pełen fascynujących miejsc do zwiedzania. Możesz przejechać się na wielbłądzie po pustyni, odwiedzić wioskę Beduińską, odbębnić rejs po Nilu czy zobaczyć piramidy w Gizie. Warto również podkreślić, że Egipt to jeden z tańszych kierunków na zimowe wakacje.

