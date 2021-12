Od 15 grudnia nowe obostrzenia dla osób przylatujących spoza strefy Schengen. Obowiązkowy test dla wszystkich, dla kogo kwarantanna?

Obowiązkowy test dla przybywających spoza Schengen

Od 15 grudnia 2021 każda osoba przylatująca do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19.

Obowiązek ten dotyczy także osób w pełni zaszczepionych. W przypadku niewykonania testu lub otrzymania pozytywnego wyniku, podróżny zostanie skierowany na kwarantannę. Testu nie muszą wykonywać dzieci, pod warunkiem, że podróżują z zaszczepionymi rodzicami. Test jest płatny.

Test PCR lub antygenowy należy wykonać najwcześniej 24 godziny przed wylotem do Polski lub po przylocie - na lotnisku, o ile w porcie, do którego przylatujemy, będzie punkt badań. Punkty testowania powstały do tej pory na trzech lotniskach, znajdują się przed stanowiskami kontroli paszportowej.