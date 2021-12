Od 1 grudnia znikają szlabany na "państwowych" odcinkach autostrad A4 i A2 [ZDJĘCIA]

Zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, popularnie zwane państwowymi, odcinki autostrad A4 z Wrocławia do Strykowa oraz A2 ze Strykowa do Konina od 1 grudnia będą pierwszymi w Polsce, na których całkiem znika możliwość płacenia za przejazd gotówką lub kartami płatniczymi u inkasenta w budce, przy wjeździe lub wyjeździe. Od środy opłatę będzie można uregulować tylko aplikacją, e-biletem lub poprzez urządzenia lokalizacyjne OBU/ZSL.

Oczywiście, na innych odcinkach autostrad, zarządzanych przez prywatne podmioty, zapłacimy według zasad określonych przez ich operatorów. Obowiązują na nich tradycyjne płatności, ale np. na całej A1 i A4 na odcinku Katowice - Kraków można zapłacić aplikacjami (innymi niż e-TOLL, np. Amber One).

Co z opłatami na podkarpackim 167-km odcinku autostrady A4? Nie wiadomo kiedy zostaną wprowadzone opłaty. Jednak jeżeli już się to stanie, to droga zostanie objęta nowym systemem opłat.