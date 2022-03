Obowiązek noszenia maseczek zostaje zniesiony, ale te osoby nie powinny rezygnować z ich zakładania. Zobacz, czy do nich należysz

Deltakron oficjalnym zagrożeniem. Nowy wariant koronawirusa pod obserwacją WHO. Czy jest bardziej groźny niż Delta i Omikron?

Deltakron to medialna nazwa nowego wariantu koronawirusa, który wykazuje cechy swoich poprzedników – Delta oraz Omikron SARS-CoV-2. A do tego ma już co najmniej...