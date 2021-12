Obostrzenia COVID w Europie grudzień 2021. Nowe restrykcje po wykryciu wariantu Omikron. Gdzie można pojechać na urlop czy narty?

Obostrzenia COVID w Europie na grudzień 2021 zmieniają się bardzo dynamicznie. Koronawirus znów utrudnił zagraniczne podróże. Tym razem chodzi nowy wariant - Omikron. Jego wykrycie spowodowało natychmiastową reakcję krajów Europy. Wiele państw zaostrzyło już zasady wjazdu, ogłoszono też nowe obostrzenia. Z powodu trwającej IV fali pandemii koronawirusa niektóre kraje zdecydowały się wprowadzić stan wyjątkowy, a nawet całkowity lockdown. Nowe obostrzenia COVID często ogłaszane są z dnia na dzień, dlatego planując wyjazd, trzeba na bieżąco śledzić informacje na temat kraju, do którego się wybieramy. Poniżej znajdziecie aktualne obostrzenia COVID i zasady wjazdu do wszystkich krajów Europy. Przed wyjazdem sprawdź, jakie dokumenty są potrzebne, aby przekroczyć granicę i na jakie obostrzenia na miejscu trzeba się przygotować.

Obostrzenia COVID w Europie w grudniu 2021. Poznaj aktualne zasady wjazdu do poszczególnych krajów

Od początku pandemii obostrzenia covid w Europie zmieniały się już wiele razy. Latem 2021 r. wiele państw naszego kontynentu poluzowało restrykcje i zasady wjazdu, ale rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 sprawiła, że jesienią władze większości krajów zdecydowały się przywrócić lub wprowadzić nowe obostrzenia. W niektórych krajach Europy ogłoszono nawet lockdown. Sytuacja epidemiczna zmienia się z dnia na dzień, a każdy kraj wprowadza własne zasady wjazdu i samodzielnie ustala restrykcje, które obowiązują obywateli i turystów. Obecnie większość państw Europy wymaga od turystów posiadania tzw. Unijnego Certyfikatu COVID (nazywanego paszportem covidowym), który przy przekraczaniu granicy należy okazać w formie papierowej lub w aplikacji mObywatel.

Wariant omikron krzyżuje plany turystyczne. Nowe obostrzenia dla podróżnych spoza strefy Schengen

Od 15 grudnia 2021 każda osoba przed przylotem do Polski z kraju spoza strefy Schengen (np. Wielka Brytania, Irlandia, Cypr) będzie musiała wykonać test na COVID-19 - antygenowy lub PCR. Obowiązek ten dotyczy także osób w pełni zaszczepionych. Test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem do Polski.

Osoby niezaszczepione muszą liczyć się z koniecznością wykonania testu na obecność koronawirusa (a nawet kilku testów w trakcie pobytu w Polsce) i odbycia kwarantanny. Brak szczepienia w niektórych krajach oznacza utrudniony dostęp do takich usług jak hotele, restauracje czy stoki narciarskie. Ważność certyfikatu szczepienia, testów PCR i antygenowych oraz warunki odbywania kwarantanny różnią się w zależności od kraju.

Obostrzenia covid w Europie. UE pracuje nad wspólnymi zasadami podróżowania

Obecnie w UE trwa dyskusja na temat aktualizacji zasad podróżowania po terytorium wspólnoty i poza nią. W nowym systemie nacisk ma być położony na status poszczególnych podróżnych, a nie na kraj, z którego przyjeżdżają.

Państwa UE miałyby dostosować swoje zasady kwarantanny tak, aby dotyczyły osób nieposiadających ważnego Unijnego Certyfikatu Covid-19. Osoby niezaszczepione będą mogły podróżować pod warunkiem posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Na razie zasady podróżowania do poszczególnych krajów wciąż są niejednolite. Aby ułatwić wam planowanie weekendu czy wakacji, poniżej zebraliśmy zasady wjazdu, listę dokumentów wymaganych do przekroczenia granicy i aktualne obostrzenia w poszczególnych państwach Europy. Artykuł będzie aktualizowany. W związku z wykryciem nowego wariantu koronawirusa - Omikron - wiele krajów zdecydowało się znów zaostrzyć restrykcje. Szczegóły poniżej.

Obostrzenia COVID Austria - grudzień 2021

Od 22 listopada do 13 grudnia 2021 w Austria obowiązuje lockdown dla wszystkich obywateli, niezależnie od statusu zaszczepienia. Oznacza, że z domu można wychodzić tylko w celu zrobienia niezbędnych zakupów, wizyty u lekarza czy ćwiczeń. Zamknięte są hotele i restauracje. Wjazd do Austrii wciąż jest możliwy - należy posiadać potwierdzenie zaszczepienia, ozdrowienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa (ważny 72 godziny).

Lockdown dla zaszczepionych zakończy się 13 grudnia. Kraje związkowe mają samodzielnie ustalić, jak będzie wyglądało otwarcie poszczególnych regionów. Na razie plan znoszenia obostrzeń ogłosił burmistrz Wiednia. 13 grudnia w stolicy Austrii otwarte mają zostać handel, usługi, wrócić mają wydarzenia kulturalne i sportowe. Zapowiedziano też otwarcie jarmarków bożonarodzeniowych. Po lockdownie będzie obowiązywała zasada 2G, to znaczy, że dostęp do tych usług będą miały tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Testy na koronawirusa - ani testy PCR, ani antygenowe - nie będą już honorowane. Testów ani potwierdzenia szczepienia nie muszą przedstawiać dzieci poniżej 12. roku życia. Hotele i restauracje w Wiedniu zostaną otwarte 20 grudnia, również będzie obowiązywała tam zasada 2G.

Noszenie maski FFP-2 jest obowiązkowe w sklepach, muzeach i bibliotekach. Od 1 lutego 2022 w Austrii szczepienia przeciw COVID-19 mają być obowiązkowe – to pierwszy na świecie kraj, który ogłosił wprowadzenie takiej zasady.

UWAGA! Ważność certyfikatu szczepienia ustalono w Austrii na 9 miesięcy (licząc od 6 grudnia 2021), a ozdrowienia na 6 miesięcy. W związku z wykryciem nowego wariantu koronawirusa w Afryce, od 26 listopada 2021 Austria zawiesiła połączenia lotnicze z RPA, Namibii, Lesotho, Eswatini (dawniej Suazi), Mozambiku, Botswany i Zimbabwe. Obowiązuje też zakaz wjazdu dla osób przyjeżdżających z tych krajów.

Obostrzenia COVID Belgia - grudzień 2021

Turyści z Polski, chcący dostać się na teren Belgii, muszą wypełnić formularz lokalizacyjny, dostępny online. Osoby zaszczepione, ozdrowiałe lub mające negatywny wynik testu na koronawirusa (PCR – 72 godziny przed wjazdem, antygenowy – 48 godzin przed wjazdem) nie muszą odbywać kwarantanny w Belgii. Osoby niezaszczepione, nieozdrowiałe i nieprzetestowane nie są wpuszczana na teren Belgii. Turyści muszą obowiązkowo wykonać przynajmniej test PCR. Test należy powtórzyć w siódmym dniu pobytu. Dzieci poniżej 12 lat nie muszą robić testu na koronawirusa, ale zostaną poddane kwarantannie do czasu, aż ich rodzice uzyskają wyniki swoich testów.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną 26 listopada władze Belgii wprowadziły w kraju nowe obostrzenia. Przez następne 3 tygodnie zamknięte będą kluby, a restauracje i bary mogły być otwarte dla klientów maksymalnie do 23.00 - podaje Reuters.

Obostrzenia COVID Bułgaria - grudzień 2021

Od 19 listopada Polska znajduje się w czerwonej strefie. Aby wjechać do Bułgarii należy okazać unijny cyfrowy certyfikat szczepienia COVID lub certyfikat ozdrowieńca oraz potwierdzenie negatywnego wyniku testu PCR przeprowadzonego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem do Bułgarii.

Korzystanie z obiektów turystycznych, gastronomicznych i sportowych możliwe jest tylko dla osób w pełni zaszczepionych lub ozdrowiałych. Osoby bez szczepień nie mogą wjechać na terytorium Bułgarii, chyba że wykonają test PCR i otrzymają negatywny wynik i poddadzą się 10-dniowej kwarantannie (kwarantannę można skrócić przesyłając mailem do regionalnej inspekcji zdrowia potwierdzenie negatywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego wykonanego w ciągu 24 h od momentu wjazdu do Bułgarii).

Obostrzenia COVID Chorwacja - grudzień 2021

Turyści, którzy chcą wjechać na teren Chorwacji, muszą posiadać paszport covidowy. W publicznych przestrzeniach zamkniętych konieczne jest noszenie masek zasłaniających usta i nos. Zgromadzenia i imprezy masowe ograniczone są do 50 osób. Restauracje i bary muszą zamykać się wcześniej, liczba miejsc także została ograniczona i nie wszędzie można się łatwo dostać. Obostrzenia nie dotyczą dzieci poniżej 12 lat.

Obostrzenia COVID Cypr - grudzień 2021

Osoby niezaszczepione, które chcą spędzić parę dni na Cyprze, muszą wykonać test PCR na koronawirusa na 72 godziny przed przylotem. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy mogą przylecieć na Cypr na podstawie Unijnego Certyfikatu COVID. Od 6 grudnia wszystkie osoby przybywające na Cypr drogą lotniczą lub morską muszą od razu po przylocie wykonać test PCR. Obowiązek dotyczy wszystkich osób powyżej 12 roku życia, także zaszczepionych przeciw COVID. Testy wykonywane są na koszt pasażera. Do czasu uzyskania wyniku trzeba pozostać w samoizolacji. Zasady będą obowiązywać przynajmniej do 10 stycznia 2022 r.

Każdy turysta musi także otrzymać przepustkę Cyprus Flight Pass, o którą wnioskuje się online.

Obostrzenia COVID Czechy - grudzień 2021

Od północy z 25 na 26 listopada 2021 w Czechach znowu obowiązuje stan wyjątkowy. Restauracje i kluby mają się zamykać do godz. 22:00, jarmarki bożonarodzeniowe zostały odwołane, podobnie inne masowe imprezy.

Od 29 listopada 2021 osoby niezaszczepione muszą przed wyjazdem do Czech zarejestrować się online i wykonać test PCR. Po przyjeździe do Czech osoby te musza poddać się 14-dniowej samoizolacji, którą można skrócić po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR. Może on zostać wykonany jednak nie wcześniej niż w 5. dniu pobytu. Każdy podróżny musi też wypełnić formularz lokalizacyjny, dostępny online. Od 22 listopada osoby, które nie mają certyfikatu szczepienia ani ozdrowienia, nie będą mogły wejść do restauracji, zameldować się w hotelu, korzystać z większości usług ani brać udziału w wydarzeniach publicznych. Negatywny wynik testu PCR na koronawirusa nie może już pełnić funkcji paszportu covidowego. Od osób między 12 a 18 rokiem życia w wymienionych miejscach wymagany jest jednak tylko test PCR.

Obostrzenia COVID Dania - grudzień 2021

Obostrzenia COVID Estonia - grudzień 2021

Estonia także zaostrza restrykcje dla podróżnych. Osoby bez szczepień, które chcą wjechać na teren kraju, będą musiały zrobić test PCR na COVID i poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Przed przylotem do Estonii pasażerowie muszą też wypełnić specjalny kwestionariusz dla podróżnych, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy nie. Miejsca publiczne, takie jak teatry, kina, sale koncertowe, sale konferencyjne, spa, siłownie, muzea, galerie sztuki, restauracje, bary i kawiarnie, są dostępne tylko dla osób w pełni zaszczepionych i ozdrowieńców.

Obostrzenia COVID Finlandia - grudzień 2021

Finlandia nie wpuszcza na swój teren osób niezaszczepionych, nieozdrowiałych lub nieprzetestowanych pod kątem koronawirusa na czas dłuższy niż 24 godziny. Osoby, które nie są zaszczepione, nie mają statusu ozdrowieńca, ale otrzymały negatywny wynik testu PCR, mogą wjechać na teren Finlandii, ale muszą wykonać kolejny test między 3. a 5. dniem pobytu. Możliwe jest także wykonanie testu PCR na granicy Finlandii lub w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Dłuższy pobyt bez negatywnego wyniku testu jest jednak niemożliwy.

Obostrzenia COVID Francja - grudzień 2021

Od listopada 2021 we Francji obowiązują standardowe już na terenie UE obostrzenia przeciw COVID i zasady wjazdu. Osoby zaszczepione mogą wjeżdżać do kraju bez przeszkód, osoby niezaszczepione muszą wykonać test PCR na koronawirusa w ciągu 24 godzin przed przyjazdem i otrzymać negatywny wynik. Obowiązek posiadania negatywnego wyniku testy PCR dotyczy też wszystkich osób podróżujących do Francji spoza UE.

Rząd Francji zapowiedział jednak, że w związku z narastającą kolejną falą zachorowań na koronawirusa, wprowadzone zostaną pewne dodatkowe obostrzenia. Od grudnia trzecią, przypominającą dawkę szczepienia przeciw COVID będą mogli przyjmować wszyscy dorośli. Wymagany odstęp pomiędzy drugą a trzecią dawką skrócono do pięciu miesięcy. Odmowa przyjęcia trzeciej dawki szczepionki będzie się równać z unieważnieniem paszportu covidowego na terenie Francji. Od 15 stycznia potwierdzenie przyjęcia trzeciej dawki szczepionki będzie koniecznie, aby wejść do restauracji, kawiarni, kina, muzeum i innych miejsc publicznych.

W pomieszczeniach zamkniętych, do których można wejść z certyfikatem COVID, znów obowiązkowe będzie noszenie maseczki. Zakrywanie nosa i ust będzie konieczne także podczas imprez plenerowych, np. na jarmarkach świątecznych (na które będzie można wejść również tylko z paszportem covidowym). Od 10 grudnia, przez trzy tygodnie, zamknięte będą dyskoteki.

W związku z wykryciem nowego wariantu koronawirusa w Afryce, od 26 listopada 2021 Francja wstrzymała przyjmowanie lotów z RPA, Mozambiku, Namibii, Lesotho, Eswatini (dawniej Suazi), Botswany i Zimbabwe.

Obostrzenia COVID Grecja - grudzień 2021

Turyści z Polski mogą wjeżdżać do Grecji na podstawie świadectwa szczepienia lub negatywnego wyniku testu PCR na koronawirusa. Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą wjeżdżać do Grecji na podstawie wyniku domowego testu na COVID-19.

Przed przyjazdem do Grecji trzeba też wypełnić online specjalny formularz PLF. Kto chce zwiedzać greckie wyspy, musi także wypełnić deklarację zdrowia. Od czwartku 18 listopada 2021 obostrzenia w Grecji dla osób niezaszczepionych zaostrzyły się. Do pomieszczeń zamkniętych, w tym muzeów i restauracji, mogą wchodzić tylko osoby w pełni zaszczepione. Osoby niezaszczepione mogą nadal korzystać z aptek, supermarketów, salonów urody, kawiarni i barów z miejscami na wolnym powietrzu.

Obostrzenia COVID Hiszpania - grudzień 2021

Rząd Hiszpanii utrzymuje surowe obostrzenia COVID na grudzień 2021 dla przybyszów z większości krajów Europy. Polska znajduje się na czerwonej liście krajów, którą Hiszpania aktualizuje co tydzień. Oznacza to, że turyści z Polski, którzy chcą wjechać do Hiszpanii, muszą mieć przy sobie jeden z dokumentów:

Paszport covidowy, poświadczający pełne zaszczepienie ALBO

Zaświadczenie o ozdrowieniu z koronawirusa (nie starsze niż 180 dni) ALBO

Negatywny wynik testu na COVID-19, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem

Trzeba także wypełnić formularz sanitarny, dostępny online. W niektórych regionach kraju, aby wejść do restauracji czy skorzystać z usług, konieczny jest paszport covidowy (tak jest m.in. w Katalonii, Walencji i na Balearach).

Obostrzenia COVID Holandia - grudzień 2021

Od 28 listopada w Holandii będą obowiązywać dodatkowe restrykcje. Od niedzieli sklepy i restauracje mogą być otwarte tylko do godziny 17, supermarkety do 20. Instytucje kulturalne, jak kina czy teatry, nie muszą zamykać się tak wcześnie. Swobodny dostęp do sklepów i restauracji mają tylko osoby w pełni zaszczepione lub ozdrowieńcy.

Obostrzenia COVID Islandia - grudzień 2021

Podróżni z Polski, chcący odwiedzić Islandię, muszą posiadać potwierdzenie zaszczepienia lub ozdrowienia.

Obostrzenia COVID Irlandia - grudzień 2021

Od 3 grudnia wszyscy przybywający do Irlandii będą musieli posiadać potwierdzenie negatywnego testu na koronawirusa. Dotyczy to wszystkich osób powyżej 12 roku życia - niezaszczepionych, zaszczepionych i ozdrowieńców. Test antygenowy może być wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej, test PCR maksymalnie 72 godziny wcześniej. Testy musżą być certyfikowane, nie może być to szybki test antygenowy do samodzielnego wykonania w domu.

Obostrzenia COVID Litwa - grudzień 2021

W listopadzie 2021 większość polskich województw znajduje się na czerwonej liście litewskiego rządu. Oznacz to, że niezaszczepieni turyści muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie. Turyści zaszczepieni muszą posiadać paszport covidowy i wypełnić ankietę online.

Obostrzenia COVID Malta - grudzień 2021

Obostrzenia COVID Niemcy - grudzień 2021

Polska została wpisana na listę krajów wysokiego ryzyka. Od 5 grudnia Polacy, którzy chcę wjechać na terytorium Niemiec, a są niezaszczepieni i nie przeszli Covid-19, muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie. Kwarantannę można skrócić do pięciu dni, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Osoby zaszczepione mogą wjechać do Niemiec na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid.

W Niemczech obowiązuje zasada 2G, która oznacza, że dostęp do większości miejsc publicznych i usług mają tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Do tej pory zasada ta obowiązywała tylko w landach z najgorszą sytuacją epidemiczną. Niedostępne dla osób, które mogły się zaszczepić, ale świadomie tego nie zrobiły, będą też sklepy - poza tymi, w których kupuje się żywność i inne niezbędne produkty. W regionach, gdzie obecnie występuje najwięcej zakażeń koronawirusem, zamknięte zostały kluby i dyskoteki. Jeśli sytuacja będzie nadal się pogarszać, zamykane będą też bary i restauracje, może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu i ograniczenia w gromadzeniu się.

Obostrzenia COVID Norwegia - grudzień 2021

Wszystkie osoby przybywające do Norwegii muszą po przyjeździe wykonać test na obecność koronawirusa - dotyczy to także zaszczepionych turystów. Test można wykonać od razu - na lotnisku lub innym na przejściu granicznym - albo maksymalnie w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy.

Dodatkowo wszyscy podróżni muszą zarejestrować swój pobyt w Norwegii. Formularz rejestracyjny dostępny jest TUTAJ. W Norwegii zalecane jest noszenie maseczek w zatłoczonych miejscach, a w domach można przyjmować maksymalnie 10 gości. W restauracjach i barach obowiązuje zakaz podawania alkoholu po północy.

Obostrzenia COVID Portugalia - grudzień 2021

Od 1 grudnia wszystkie osoby przylatujące do Portugalii będą musiały posiadać potwierdzenie negatywnego testu wyniku testu na koronawirusa. Test będzie też potrzebny, by wejść do baru, na dyskotekę lub wydarzenia sportowe. Wejście do hotelu czy restauracji będzie możliwe tylko z paszportem covidowym. Stan klęski żywiołowej ma obowiązywać od 1 grudnia do 20 marca.

Obostrzenia COVID Serbia - grudzień 2021

Serbia w grudniu 2021 wpuszcza na swój teren tylko turystów w pełni zaszczepionych, ozdrowiałych lub posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa.

Obostrzenia COVID Słowacja - grudzień 2021

Od 25 listopada na Słowacji obowiązuje lockdown i godzina policyjna dla wszystkich mieszkańców, także zaszczepionych. Lockdown miał obowiązywać do 9 grudnia, ale władze zdecydowały o jego przedłużeniu. W czasie lockdownu dom można opuszczać jedynie z ważnych przyczyn, zakazane są spotkania w grupie powyżej sześciu osób. Od 10 grudnia z komunikacji miejskiej będą mogły korzystać osoby posiadające paszport covidowy. Od 17 grudnia mają zostać otwarte restauracje, a od 25 grudnia hotele i wyciągi narciarskie. Będą jednak dostępne tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców, podobnie jak handel (poza sklepami z artykułami pierwszej potrzeby). Można przekraczać granice Słowacji, ale hotele i restauracje w większości regionów górskich zamknięte są już od listopada.

Obostrzenia COVID Słowenia - grudzień 2021

Turyści z Polski mogą wjechać na teren Słowenii, jeśli mają dokument potwierdzający pełne zaszczepienie przeciw COVID, ozdrowienie lub negatywny wynik testu PCR albo antygenowego, otrzymany w ciągu odpowiednio 72 albo 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Osoby, które nie są ani zaszczepione, ani ozdrowiałe, ani przetestowane, muszą odbywać kwarantannę, trwającą 10 dni. UWAGA! Przed wjazdem na teren Słowenii trzeba udowodnić, że ma się tam odpowiednie miejsce do odbycia kwarantanny. Kwarantanna nie może przebiegać na terenie obiektów turystycznych. Jeśli ktoś nie załatwił sobie wcześniej miejsca na odbycie kwarantanny na terenie Słowenii, nie zostanie wpuszczony do kraju.

Zasady dotyczące kwarantanny nie dotyczą dzieci w wieku 12 lat i młodszych.

Obostrzenia COVID Szwajcaria - grudzień 2021

Wszystkie osoby przybywające do Szwajcarii muszą wykonać test PCR 72 godziny przed wylotem i następny między 4. a 7. dniem pobytu (PCR lub antygenowy). Dzieci do 16. roku życia nie są objęte obowiązkiem testów. W związku z wykryciem wariantu Omikron wprowadzono dodatkowe obostrzenia dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi - przy wjeździe konieczne będzie przedstawienie negatywnego wyniku testu na koronawirusa i odbycie dziesięciodniowej kwarantanny.

Obostrzenia COVID Szwecja - grudzień 2021

Szwecja zaostrzyła obostrzenia przeciw COVID do końca stycznia 2022. Nikt, kto nie ma paszportu covidowego, nie zostanie wpuszczony do kraju.

Obostrzenia COVID Ukraina - grudzień 2021

Aby wjechać na teren Ukrainy, trzeba posiadać paszport, paszport covidowy i ubezpieczenie na wypadek zarażenia koronawirusem. Osoby niezaszczepione muszą przedstawić negatywny wynik testu na COVID i odbyć 10-dniową kwarantannę.

Paszport covidowy jest niezbędny, by korzystać np. z restauracji i komunikacji miejskiej na obszarach tzw. czerwonej strefy. Od 1 listopada 2021 czerwona strefa obejmuje także Kijów.

Obostrzenia COVID Wielka Brytania - grudzień 2021

Od 7 grudnia wszystkie osoby, które podróżują do Wielkiej Brytanii, muszą przed wyjazdem wykonać test PCR lub antygenowy na obecność koronawirusa (maksymalnie 48 godzin wcześniej). Osoby zaszczepione po przyjeździe do Wielkiej Brytanii muszą poddać się samoizolacji i wykonać test PCR (testy latherat flow nie będą już akceptowane) przed upływem drugiego dnia pobytu. Samoizolację można zakończyć po otrzymaniu negatywnego wyniku testu. Osoby w pełni zaszczepione są też zobowiązane wypełnić formularz lokacyjny (dostępny TUTAJ) w ciągu 48 godzin przed przyjazdem, trzeba też posiadać potwierdzenie pełnego zaszczepienia (Unijny Certyfikat Covid w formie papierowej lub elektronicznej).

Osoby niezaszczepione (w tym nie w pełni zaszczepione) muszą wykonać test na COVID-19 w ciągu trzech dni przed przyjazdem, wypełnić formularz lokacyjny (dostępny TUTAJ) w ciągu 48 godzin przed przyjazdem, zarezerwować i opłacić pakiet testów PCR do wykonania w 2. i 8. dniu pobytu. Osoby niezaszczepione po przyjeździe do Wielkiej Brytanii muszą odbyć 10-dniową kwarantannę. Kwarantannę można skrócić po poddaniu się testowi w ramach programu Test to release (szczegóły TUTAJ). Dzieci mieszkające w Wielkiej Brytanii lub w kraju z zatwierdzonym dowodem szczepienia, nie muszą poddawać się kwarantannie po przybyciu do Wielkiej Brytanii - informuje MSZ. Dotyczy to zarówno dzieci zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Dzieci w wieku 5-17 lat, w 2. dniu pobytu muszą wykonać test na obecność koronawirusa. Od 1 października, wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy jest tylko na podstawie paszportu (poza osobami posiadającymi status "osiedlonych" lub "tymczasowo osiedlonych", które do końca 2025 r. mogą wjechać do UK na podstawie dowodu osobistego).

W Anglii noszenie maseczki jest obowiązkowe w większości zamkniętych przestrzeni publicznych. Aby wejść do klubu czy na wydarzenie, w którym bierze udział duża liczba osób (jak np. koncerty), konieczne jest posiadanie paszportu covidowego. UWAGA! W związku z wykryciem nowego wariantu koronawirusa w Afryce, od 26 listopada 2021 Wielka Brytania wstrzymała przyjmowanie lotów z RPA, Namibii, Lesotho, Eswatini (dawniej Suazi), Botswany i Zimbabwe. Od 28 listopada do "czerwonej listy" krajów dołączyły również: Malawi, Mozambik, Zambia i Angola.

Obostrzenia COVID Włochy - grudzień 2021

Turyści chcący odwiedzić Włochy muszą być w pełni zaszczepieni, posiadać potwierdzenie ozdrowienia lub negatywny wynik testu na koronawirusa. W przeciwnym razie muszą odbywać 5-dniową kwarantannę.

Od 6 grudnia, aby korzystać z takich usług, jak restauracje, bary, kina, teatry, stadiony, siłownie, muzea, trzeba posiadać tzw. Super Green Pass, czyli paszport covidowy dostępny tylko dla zaszczepionych i ozdrowieńców. Zwykły paszport covidowy jest konieczny, aby korzystać z komunikacji miejskiej.

Obostrzenia COVID Wyspy Kanaryjskie - grudzień 2021

Lokalny rząd Wysp Kanaryjskich postanowił, że od 1 grudnia 2021 wszystkich przybyszów – zarówno turystów zagranicznych, jak i obywateli Hiszpanii – będzie obowiązywał wymóg posiadania paszportu covidowego. Dokument musi potwierdzać albo zaszczepienie przeciw koronawirusowi, albo ozdrowienie, albo negatywny wynik testu PCR, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przylotem.

Paszport covidowy z krótszą datą ważności