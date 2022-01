Obostrzenia COVID na świecie styczeń 2022. Izrael otwiera granice, Tajlandia zamyka program Test-and-Go

By wjechać do Izraela, trzeba posiadać dowód zaszczepienia przeciw koronawirusowi, paszport, ankietę wjazdową i zgodę na wjazd (do pobrania online). Po przylocie na lotnisko wykonuje się kolejny test PCR i czeka w izolacji na wynik (do 24 godzin).

Photo by Dariusz Kanclerz on Unsplash