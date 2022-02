Obostrzenia COVID na świecie luty 2022. Izrael luzuje restrykcje, Sri Lanka wprowadza obowiązek ubezpieczenia turystycznego

By wjechać do Izraela, trzeba posiadać dowód zaszczepienia przeciw koronawirusowi, paszport, ankietę wjazdową i zgodę na wjazd (do pobrania online). Za to w samym kraju obostrzenia COVID zostały poluzowane. Nie trzeba już okazywać przepustek w restauracjach i atrakcjach turystycznych.

Photo by Dariusz Kanclerz on Unsplash