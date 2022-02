Obostrzenia COVID na świecie luty 2022. Egipt łagodzi zasady wjazdu, do Maroka tylko po szczepieniu

Zasady powrotu do Polski z krajów spoza Strefy Schengen

Od 15 grudnia 2021 wszystkie osoby, przybywające do Polski spoza Strefy Schengen, także zaszczepione, muszą wykonać test PCR lub antygenowy na koronawirusa w ciągu 24 godzin przed przekroczneiem granicy, na przejściu granicznym lub w ciągu 3 godzin po wylądowaniu na lotnisku. Test jest płatny. Na lotnisku Chopina w Warszawie cena testu wynosi ok. 100 zł, w Katowicach ok. 150 zł, podobnie we Wrocławiu.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są tylko:

Dzieci poniżej 5. roku życia

Pracownicy szeroko pojętego transportu międzynarodowego

Osoby mające zdawać w styczniu 2022 egzamin ósmoklasisty, maturalny lub zawodowy

Opiekunowie osób mających zdawać egzaminy

Osoby wracajace z z krajów non-Schengen nie podlegają kwarantannie, o ile okażą negatywny wynik testu PCR na koronawirusa.