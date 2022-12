Obostrzenia COVID na świecie grudzień 2022. Tunezja zniosła wszystkie restrykcje dla turystów

W grudniu 2022 podróżujący do Tunezji nie potrzebują już żadnych dodatkowych dokumentów COVID-19. Jakie restrykcje obowiązują w innych krajach? Przedstawiamy aktualne obostrzenia COVID na świecie.

Obostrzenia COVID dla podróżnych są znoszone na całym świecie. Kolejne kraje rezygnują z restrykcji, zachęcone wygasaniem pandemii koronawirusa i coraz wyższym wskaźnikiem zaszczepienia globalnej populacji przeciwko COVID. Ostatnio z restrykcji zrezygnowała słoneczna Tunezja. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na grudzień 2022”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na urlop w Wasze ulubione egzotyczne miejsce i czy czeka Was kwarantanna po powrocie.

Obostrzenia COVID grudzień 2022: nadal optymistycznie, kolejne kraje luzują restrykcje Coraz więcej popularnych kierunków turystycznych zniosi obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Nie trzeba nawet wykonywać testu na koronawirusa, by spędzić urlop lub zaplanować wakacje np. w Meksyku, Jordanii, na Dominikanie, Kubie czy w Arabii Saudyjskiej. Nawet państwa azjatyckie, do tej pory niemal całkiem zamknięte dla turystów, jak Japonia, coraz śmielej łagodzą zasady wjazdu dla turystów. Proces łagodzenia restrykcji postepuje. W październiku 2022 całkowicie otworzyły granice Tajlandia, Japonia, Korea i Kanada, w listopadzie Katar, a w grudniu Tunezja.

Zasady powrotu do Polski z krajów spoza Strefy Schengen

Od 28 marca 2022 kwarantanna przyjazdowa w Polsce przestała obowiązywać. Osoby wracające spoza państw Strefy Schengen nie muszą już wykonywać na własny koszt testu na koronawirusa.

Czy powstanie uniwersalny certyfikat COVID na wszystkie kraje świata?

Świat znowu otwiera się na podróże – jak wynika z danych przytoczonych w czasie 21. Szczytu World Travel and Tourism Council (Światowej Rady Podróży i Turystyki, WTTC). Światowa Rada to międzynarodowe forum branżowe, reprezentujące prywatny sektor przedsiębiorstw turystycznych.

21. globalny szczyt WTTC odbył się w dniach 21-23 kwietnia 2022 w Manili na Filipinach. Tysiąc delegatów z całego świata dyskutowało o sposobach przywrócenia turystyki do normalności. W czasie szczytu analitycy WTTC ogłosili, że przewidują duży wzrost zainteresowani turystyką w sezonie wakacyjnym 2022. Do najpopularniejszych kierunków w skali globu mają należeć przede wszystkim państwa obszaru Karaibów i Ameryki Łacińskiej: Aruba, Dominikana, Kostaryka, Jamajka, ale ogromne nasilenie podróży lotniczych widoczne jest we wszystkich regionach. W czasie szczytu prezydent WTTC, Julia Simpson, poruszyła ważny temat: konieczność stworzenia międzynarodowego certyfikatu COVID-19, który potwierdzałby zaszczepienie lub przetestowanie podróżnego i był uznawany na całym świecie. Jak zauważyła Simpson, obecnie funkcjonuje kilka systemów certyfikacji COVID, odmienne w Europie, USA, Chinach, Indiach i Australii. Simpson zaproponowała stworzenie cyfrowego certyfikatu, który miałby charakter uniwersalny, za wzór podając europejski paszport covidowy, uznawany przez 62 kraje.

Być może w najbliższym czasie ruszą prace nad stworzeniem uniwersalnego certyfikatu COVID-19. Wprawdzie pandemia koronawirusa na szczęście już wygasa, ale obserwatorzy i przedstawiciele branży turystycznej wolą zachować ostrożność w prognozach. Na pewno przydałby się uniwersalny sposób potwierdzania statusu COVID na całym świecie, choćby na wszelki wypadek. Obostrzenia COVID grudzień 2022: znajdź interesującą Cię destynację Poniżej prezentujemy nowe obostrzenia COVID na grudzień 2022 w poszczególnych krajach i regionach świata w układzie alfabetycznym. Zobaczcie, co i gdzie zmienia się w grudniu 2022! By poznać najnowsze informacje o obostrzeniach COVID obowiązujących w poszczególnych państwach Europy, zajrzyjcie do poniższego artykułu: Obostrzenia COVID w Europie na grudzień 2022. Wjazd do Niemiec bez szczepień i testów utrzymany, ale maseczki wracają do pociągów

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Arabii Saudyjskiej

Obostrzenia na granicach Arabii Saudyjskiej zostały zniesione. Podróżni powinni jednak mieć wykupione ubezpieczenie, pokrywające koszty ewentualnego leczenia koronawirusa.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Argentynie

7 kwietnia 2022 Argentyna zniosła wszystkie restrykcje wjazdowe dla turystów.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Australii

Australia zaczęła przyjmować zagranicznych turystów od 21 lutego 2022. Turyści z Polski muszą posiadać wizę. Testy i szczeienia przeciw COVID nie są obowiązkowe.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Barbados

Na Barbados nie obowiązują już żadne obostrzenia dla turystów.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Belize

W grudnu 2022 nie ma już obostrzeń COVID na granicach Belize. Wykupienie ubezpieczenia jest rekomendowane, ale nieobowiązkowe.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Brazylii

Brazylia zniosła obostrzenia COVID-19 dla w pełni zaszczepionych turystów. Nie muszą już oni wykonywać żadnych testów przed i po przylocie do kraju. Osoby niezaszczepione muszą przedstawić negatywny wynik testu.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Chile

W grudniu 2022 w Chile nie obowiązują obostrzenia COVID-19 na granicach.

Rząd Chile ogłosił, że słynna Wyspa Wielkanocna została otwarta dla turystów 4 sierpnia 2022. Loty odbywają się z Santiago dwa razy w tygodniu. Kto chce odwiedzić wyspę, musi wykonać test PCR na 24 godziny przed przylotem. Wyspa Wielkanocna leży 3746 km od wybrzeża Chile. Można się na nią dostać samolotami linii LATAM z Santiago. W sierpniu mają się odbywać 3 połączenia w tygodniu.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Chinach

Chiny stosują jedne z najsurowszych przepisów sanitarnych. Wizy do Chin wydawane są tylko dla niektórych kategorii osób, przede wszystkim dyplomatów i samych sportowców, najczęściej na zaproszenie Chińczyków. Nawet osoby, którym przyznano wizy, muszą przejść skomplikowaną procedurę przed przylotem i poddać się badaniom medycznym po przylocie do Chin. Obowiązkowa jest także kwarantanna. W listopadzie 2022 Chiny odrobinę poluzowały zasady wjazdu. Obecnie wymagane jest wykonanie tylko jednego testu PCR na 48 godzin przeed wylotem do Chin. Kwarantanna po przylocie trwa 8 dni zamiast 10. Chiny zakończyły także praktykę wprowadzania nagłego zakazu lotów z krajów, z których przyleciało do nich szczególnie dużo zakażonych koronawirusem osób.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Dominikanie

Dominikana zniosła obostrzenia wjazdowe dla turystów.

Więcej informacji o Dominikanie znajdziecie w poniższym tekście:

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Egipcie

Władze Egiptu ogłosiły, że od połowy czerwca 2022 wszelkie restrykcje dla turystów, związane z pandemią COVID-19, zostały zniesione. Od podróżnych nie wymaga się już zaszczepienia ani negatywnych wyników testów.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Filipinach

W grudniu zaszczepieni turyści mogą latać na Filipiny bez konieczności wykonywania testu na koronawirusa. Nie mają też obowiązku wykupywania ubezpieczenia.

Niezaszczepionych turystów czeka kwarantanna, najpierw 5 dni w specjalnym ośrodku, potem 9 dni w domu lub hotelu, koniecznie jest też wykonanie testu przed przylotem na wyspy i wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego na 35 tys. dolarów. Każdy turysta musi też wypełnić formularz PLF. Polacy mogą latać na Filipiny bez wizy.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Grenadzie

Karaibskie państwo wyspiarskie Grenada zniosło wszystkie obostrzenia dla turystów. Od 4 kwietnia 2022 nie trzeba się już testować przed przylotem. Maseczki są opcjonalne, nie ma obowiązku ich noszenia.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Indiach

W grudniu 2022 do Indii można wjechać na podstawie certyfikatu szczepienia lub negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

By przekroczyć granicę kraju, trzeba mieć także paszport z wizą (można wyrobić online),

deklarację pasażera (też online),

i polisę ubezpieczeniową. Kwarantanna już nie obowiązuje.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Indonezji

By przylecieć do Indonezji, należy zaszczepić się na koronawirusa. Od 18 maja 2022 zniknął jednak obowiązek wykonywania testów PCR przed przylotem do kraju przez osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Indonezja zniosła też obowiązek noszenia masek ochronnych na powietrzu; pozostają jednak obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych i środkach transportu publicznego. Indonezja otworzyła dla turystów swoją słynną wyspę Bali. By spędzić urlop na Bali, trzeba posiadać paszport covidowy, wizę turystyczną, rezerwację hotelu i wypełniony formularz zdrowotny w aplikacji Pedulilindungi. Po przybyciu na Bali trzeba wykonać test na COVID, a potem jeszcze jeden w trzecim dniu pobytu.

Od 14 marca 2022 zaszczepieni i przetestowani turyści mogą przylatywać na Bali bez konieczności odbywania kwarantanny. Niezaszczepieni muszą odbyć kwarantannę, skróconą w sierpniu do 5 dni.

Wznowiony został także program Visa on Arrival, co oznacza, że zniknie konieczność załatwiania wizy przed wyjazdem.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Izraelu

Od 21 maja w Izraelu nie obowiązują już obostrzenia COVID dla podróżnych. Do kraju można wjechać bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa, nie trzeba też będzie testować się po przekroczeniu granicy. W październiku 2022 znikł także obowiązek wypełniania formularza wjazdowego. Przekraczając granicę Izraela, trzeba tylko posiadać: paszport,

ubezpieczenie, W samym Izraelu obostrzenia wewnętrzne przeciw COVID zostały poluzowane. Od końca lutego nie trzeba już okazywać certyfikatu covidowego (tzw. zielonego paszportu) w restauracjach, barach, kinach i większości atrakcji turystycznych.

Izrael stworzył stronę internetową z aktualnymi informacjami o zasadach wjazdu do kraju dla turystów (w języku angielskim): israelsafe.com.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Japonii

Od 11 października 2022 r. do Japonii będą znowu wpuszczani indywidualni turyści, a nie tylko grupowe wycieczki. Zostanie także zniesiony dzienny limit turystow wpuszczanych do Kraju Kwitnącej Wiśni. Wróci także ruch bezwizowy dla 68 krajów, w tym Polski. Turyści z Polski nie muszą być zaszczepieni, ale jeśli nie mają certyfikatu szczepienia z dawką przypominającą, powinni posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Jordanii

Od 1 marca 2022 znikły wszelkie restrykcje wjazdowe dla turystów, wybierających się do Jordanii. Nawet osoby niezaszczepione nie musza wykonywać testów na COVID-19. Trzeba jednak posiadać ubezpieczenie zdrowotne i wypełnić formularz wjazdu.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Kambodży

W grudniu 2022 w Kambodży nie obowiązują już restrykcje wjazdowe. Turyści mogą swobodnie zwiedzać kraj, w tym jego największy skarb: starożytny kompleks Angkor.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Kanadzie

Władze Kanady ogłosiły, że od 1 października 2022 wszelkie restrykcje wjazdowe przestają obowiązywać.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Katarze

W Katarze od 1 listopada 2022 zakończą się wszelkie restrykcje związane z pandemię COVID-19 (testy, noszenie maseczek, wypełnianie formularza w aplikacji).

Rząd kraju zdecydował się na zakończenie obostrzeń w związku ze zbliżającymi się XXII Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, które są właśnie rozgrywane w Katarze między 20 listopada a 18 grudnia 2022. Polacy podróżujący do Kataru muszą posiadać ważny paszport, ale wiza nie jest konieczna dla pobytów krótszych niż 90 dni.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Kenii

Zaszczepieni turyści z Polski mogą wjeżdżać na teren Kenii bez testów na koronawirusa. Podróżni muszą mieć ze sobą ważny paszport z wizą (można wnioskować online) oraz wypełniony formularz wjazdowy (także dostępny online).

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Korei Południowej

Każdy turysta z Polski, który chce wjechać do Korei Południowej, musi posiadać: Paszport (dla pobytów turystycznych krótszych niż 90 dni wiza nie jest potrzebna)

Elektroniczne potwierdzenie podróży (K-ETA, formularz dostępny online, opłata ok. 33 zł)

Wszystkie pozostałe restrykcje wjazdowe przestałją obowiązywać w Korei Południowej od 1 października 2022.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Kostaryce

Zasady wjazdu do Kostaryki zostały poluzowane w kwietniu. Aby wjechać do kraju, nie potrzeba ani paszportu covidowego, ani negatywnego wyniku testu PCR. Osoby zaszczepione w pełni nie muszą się obawiać żadnych obostrzeń na miejscu. Osoby zaszczepione częściowo lub wcale muszą się ubezpieczyć na wypadek zarażenia koronawirusem lub przejść kwarantannę trwającą 14 dni z możliwością skrócenia do 10.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Kubie

Od 6 kwietnia 2022 na Kubie nie obowiązują już żadne restrykcje wjazdowe dla turystów. Noszenie maseczek nadal jest jednak obowiązkowe.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Laosie

W maju 2022 Laos po ponad dwóch latach blokady otworzył swoje granice dla turystów. Wymagany jest dowód zaszczepienia, ozdrowienia lub negatywny wynik testu antygenowego.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Malediwach

Malediwy zniosły wszystkie obostrzenia wjazdowe i większość wewnętrznych dla turystów zaszczepionych i niezaszczepionych. Stan zagrożenia został zniesiony, a wraz z nim obowiązek wykonywania testów i odbywania kwarantanny.

Wiele porad praktycznych dla turystów wybierających się na Malediwy znajdziecie w poniższym artykule:

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Malezji

Od 1 sierpnia w Malezji nie obowiąują już specjalne procedury wjazdowe zwiazane z koronawirusem. Nie trzeba już wypełniać formularza wjazdowego w aplikacji mobilnej ani wykonywać testów na koronawirusa. Podróżni z objawami choroby mogą jednak zostać przebadani na lotniskach i odesłani na kwarantannę, jeśli okaże się, że zachorowali na COVID.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Mjanmie

Mjanma to kolejny kraj Południowo-Wschodniej Azji, który otworzył się wreszcie na turystów. Od 15 maja 2022 wydawane są znowu e-vizy dla turystów. Chętni do odwiedzenia kraju muszą posiadać dowód zaszczepienia przeciw koronawirusowi, negatywny wynik testu PCR i ubezpieczenie zdrowotne.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Maroku

Od 3 października na granicach Maroka nie obowiązują już żadne restrykcje wjazdowe. Nie trzeba okazywać ani dowodu zaszczepienia, ani negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Należy tylko wypełnić przed podróżą formularz lokalizacyjny.

Maroko przeszło długą drogę od jednego z najbardziej zamkniętych państw do grona krajów bez obostrzeń.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Meksyku

Meksyk ma wyjątkowo liberalne podejście do koronawirusa. Obostrzenia są łagodne nawet dla osób niezaszczepionych, turyści nie muszą się szczepić ani testować, by wjechać do kraju. Od 8 listopada 2021 otwarta jest też granica lądowa ze Stanami Zjednoczonymi.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Nepalu

Turyści udający się do Nepalu na wycieczkę w Himalaje nie muszą już koniecznie się szczepić przeciw COVID-19. By wjechać do kraju, wystarczy mieć negatywny wynik testu PCR.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Nowej Zelandii

We wrześniu 2022 Nowa Zelandia zniosła wszystkie restrykcje wjazdowe. Nie trzeba już przedstawiać na granicy dowodu zaszczepienia przeciw COVID, ani nawet negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Wykonywanie testów w pierwszym i piątym dniu pobytu jest tylko zalecane, a nie obowiazkowe. Tylko osoby z objawami koronawirusa będą musiały poddawać się izolacji przez 7 dni.

Znika też obowiązek noszenia masek, z wyjątkiem wnętrz placówek medycznych.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Peru

1 listopada 2022 w Peru zniesiono wszystkie restrykcje dla podróżnych, związane z pandemią COVID-19. Nie trzeba też nosić masek ochronnych, choć władze nadal to zalecają. W Peru dotychczasowe wymagania spełniały maski typu KN95.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Portoryko

Od 31 października 2022 na terenie Portoryko nie obowiązują już żadne obostrzenia COVID-19.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Sri Lance

Turyści z Polski mogą przylatywać na Sri Lankę. By przekroczyć granice kraju, trzeba posiadać: Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy

Bilet powrotny

Wypełnioną deklarację zdrowia

Wizę uzyskaną online

Ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 marca 2022 osoby w pełni zaszczepione nie muszą już wykonywać żadnych testów na koronawirusa.

Osoby niezaszczepione przeciw COVID muszą jednak uzyskać negatywny wynik testu PCR na 72 godziny przed wylotem. Czas pobytu takich osób na Sri Lance po kwarantannie został ograniczony do 8 dni. Więcej o organizacji wycieczki na Sri Lankę przeczytacie tutaj:

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Stanach Zjednoczonych

Od 12 czerwca 2022 zmieniły się zasady wjazdu do USA. Teraz podróżni z innych krajów nie muszą już okazywać negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego na 24 godziny przed wejściem do samolotu. Nadal jednak każdy podróżny musi być w pełni zaszczepiony. UWAGA! Turyści z Polski nie potrzebują wizy, by dostać się do USA, ale nadal muszą wypełnić online wniosek ESTA (Electronic System for Travel Authorisation) i tym samym uzyskać Elektroniczną Kartę Autoryzacji. Opłata za kartę do niedawna wynosiła 14 dolarów, jednak 20 maja 2022 cena wzrosła: koszt wynosi teraz 21 dolarów.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Hawajach

Na Hawajach podróżników i turystów obowiązują takie same zasady i obostrzenia COVID-19, jak w kontynentalnej części USA. Każdy podróżny musi także wypełnić formularz Safe Travels, dostępny online.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Tajlandii

Rząd Tajlandii ogłosił, że od 1 października 2022 znikną pozostałe restrykcje covidowe dla turystów. Przekraczając granicę królestwa, nie trzeba będzie mieć ani dowodu zaszczepienia przeciw koronawirusowi, ani negatywnego wyniku testu. Oznacza to koniec jakichkolwiek utrudnień w podróżowaniu do Tajlandii.

Władze Tajlandii podjęły też kroki mające rozruszać ruch turystyczny w zbliżającym się sezonie zimowym. Od 1 września 2022 do 31 marca 2023 wizy turystyczne mają wydłużoną ważność, z 30 do 45 dni. Czytaj też: Tajlandia na jesień i zimę 2022/23: ceny wycieczek all inclusive, najlepsze atrakcje, pogoda, COVID, praktyczne porady

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Tanzanii i Zanzibarze

Polacy podróżujący do Tanzanii czy na Zanzibar nie muszą być zaszczepieni przeciw koronawirusowi. Trzeba jednak mieć dokument potwierdzający negatywny wynik testu PCR, otrzymany w ciągu 72 godzin przed przylotem do Tanzanii. Podróżni muszą też wypełnić formularz lokalizacyjny. Jest dostępny online, ale po wypełnieniu trzeba go wydrukować i nosić przy sobie. Po przylocie na Zanzibar należy wypełnić formularz wjazdowy i kupić wizę za 50 dolarów. Więcej informacji dotyczących obostrzeń COVID w Tanzanii i Zanzibarze znajdziecie w tym artykule:

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Tunezji

W grudniu 2022 Tunezja zniosła wszelkie obostrzenia wjazdowe dla turystów. Przekraczając granice kraju, nie trzeba już okazywać paszportu covidowego ani negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Osoby z objawami zakażenia powinny nosić maski ochronne.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Turcji

W czerwcu 2022 Turcja zniosła obostrzenia na granicach dla wszystkich turystów, niezależnie od statusu COVID. Nie trzeba juz okazywać dowodu zaszczepienia, ozdrowienia ani negatywnego wyniku testu.

W końcu marca Turcja zniosła też obowiązek wypełniania przez wszystkich podróżnych formularzy PLF. Od 19 kwietnia 2022 turyści z Polski nie potrzebują paszportów, by dostać się do Turcji. Do pobytów krótszych niż 90 dni wystarczy dowód osobisty.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Wietnamie

Wietnam zniósł obostrzenia COVID na granicach.

Konieczne jest jednak wykupienie wizy, ubezpieczenia na 10 tys. dolarów, wypełnienie deklaracji stanu zdrowia i ściągnięcie aplikacji do monitorowania sytuacji pandemicznej.

Obostrzenia COVID grudzień 2022 na Wyspach Zielonego Przylądka

Turyści, którzy chcą dostać się na Wyspy Zielonego Przylądka, muszą posiadać dowód zaszczepienia przeciw COVID-19 lub negatywny wynik testu PCR albo antygenowego. Trzeba też wypełnić formularz lokalizacyjny. Więcej o podróżowaniu na Wyspy Zielonego Przylądka przeczytacie w poniższym tekście:

Obostrzenia COVID grudzień 2022 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Dubaju

Polacy mogą wjeżdżać na teren ZEA na podstawie paszportu (wizę turystyczną na 90 dni wykupuje się po przylocie).

Od poniedziałku 7 listopada 2022 wszystkie restrykcje wjazdowe na teren ZEA, a więc i do Dubaju, zostały zniesione. Noszenie masek pozostaje obowiązkowe tylko w szpitalach. Więcej o wyeiczekach do ZEA możecie przeczytać w poniższym artykule:

