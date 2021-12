Obostrzenia COVID na świecie grudzień 2021. Nowa Zelandia odsunęła otwarcie granic przez omikron

Photo by Katie McBroom on Unsplash

Obostrzenia COVID na grudzień 2021 na świecie zmieniają się bardzo dynamicznie. Wszystko przez nowy wariant omikron koronawirusa i szybki wzrost zachorowań z drugiej połowy listopada. Poszczególne kraje stosują bardzo różne obostrzenia, mają różne wymogi wobec turystów i podróżników, czasem je luzują, innym razem znowu zaostrzają. Prezentujemy praktyczny przewodnik „Obostrzenia COVID na świecie na grudzień 2021”, w którym znajdziecie aktualne informacje o nowych zasadach wjazdu, obowiązujących w poszczególnych regionach i państwach poza Europą, a także o przepisach dotyczących powrotu z krajów spoza Strefy Schengen. Sprawdźcie, czy wreszcie możecie udać się na wakacje, urlop, Święta czy Sylwestra w Wasze ulubione egzotyczne miejsce i czy czeka Was kwarantanna po powrocie!

Omikron zamyka granice, 7 państw objętych specjalnymi obostrzeniami

Nigerię Zakaz lotów do i przylotów z wymienionych wyżej afrykańskich państwa obowiązuje w Polsce do 27 grudnia 2021. Repatrianci mogą wracać do swoich ojczyzn, osoby niezaszczepione muszą jednak poddawać się kwarantannie na osobnych zasadach (zob. niżej). Izrael, Maroko i Japonia w odpowiedzi na pojawienie się wariantu omikron zdecydowały się zamknąć swoje granice dla wszystkich podróżnych.

Zasady powrotu do Polski z krajów spoza Strefy Schengen

Od 15 grudnia 2021 wszystkie osoby, przybywające do Polski spoza Strefy Schengen, także zaszczepione, muszą wykonać test PCR lub antygenowy na koronawirusa w ciągu 24 godzin przed przekroczneiem granicy, na przejściu granicznym lub w ciągu 3 godzin po wylądowaniu na lotnisku. Test jest płatny. Na lotnisku Chopina w Warszawie cena testu wynosi 100 zł, w Katowicach ok. 150 zł, podobnie we Wrocławiu.

Z obowiązku wykonania testu zwolnione są tylko: Dzieci poniżej 5. roku życia

Pracownicy szeroko pojętego transportu międzynarodowego

Osoby mające zdawać w styczniu 2022 egzamin ósmoklasisty, maturalny lub zawodowy

Opiekunowie osób mających zdawać egzaminy Osoby zaszczepione, ozdrowieńcy i dzieci do 12. roku życia, wracajace z z krajów non-Schengen, nie podlegają kwarantannie, o ile okażą negatywny wynik testu PCR na koronawirusa.

Niezaszczepieni podróżni, wracający do Polski z krajów non-Schengen, muszą poddać się trwającej 14 dni kwarantannie w domu z możliwością skrócenia jej po wykonaniu testu PCR w 8. dniu izolacji. Nieszczepieni podóżni, wracajacy z afrykańskich krajów objętych zakazem lotów (Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe), muszą poddać się trwającej 14 dni kwarantannie bez możliwości skróecenia jej testem PCR. Wszystkie wymienione restrykcje covidowe mają w Polsce obowiązywać do 31 stycznia 2022 r.

Strefa Schengen: które państwa do niej należą? Do Strefy Schengen nalezy większość państw Unii Europejskiej z wyjątkiem Chorwacji (choć ta niedługo ma dołączyć), Rumunii, Bułgarii i Cypru, a dodatkowo także Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein. UWAGA! Wielka Brytania i Irlandia nie należą do Strefy Schengen. Monako, Andora, San Marino i Watykan także zachowują otwarte granice, choć formalnie nie należą do Strefy Schengen. Dodatkowo Turcja ma z Polską podpisaną specjalną umowę o obostrzeniach covidowych i traktowana jest tak, jakby należała do Schengen. Wyspy Kanaryjskie, Azory i Madera również należą do Strefy Schengen. Po przyjeździe do Polski z tych państw nie trzeba odbywać kwarantanny ani okazywać wyniku testu PCR.

Obostrzenia COVID grudzień 2021. Czym jest paszport covidowy?

Obostrzenia COVID na grudzień 2021 są różne w różnych państwach i najczęściej odmienne dla osób w pełni zaszczepionych i tych, które przyjęły tylko jedną dawkę szczepionki albo nie przyjęły żadnej. Aby w miarę swobodnie poruszać się po świecie, powinniśmy zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Dowodem szczepienia jest tzw. paszport covidowy, który możemy sobie ściągnąć przez aplikację w telefonie.

Paszport covidowy (formalnie: Unijny Certyfikat Covid) to elektroniczny dokument, potwierdzający, że jego posiadacz został zaszczepiony przeciw koronawirusowi. Specjalny certyfikat ściąga się za pomocą aplikacji mObywatel, ma on formę kodu QR i można go wyświetlać offline. Certyfikat automatycznie generuje się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Paszport covidowy okazuje się w czasie kontroli granicznej. Służy za dowód pełnego lub częściowego zaszczepienia, ozdrowienia lub otrzymania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Paszport covidowy honorowany jest w całej Unii Europejskiej i większości innych regionów świata. Od 13 listopada 2021 paszport covidowy w Polsce będzie przedłużany o rok po przyjęciu przypominającej dawki szczepionki (czyli trzeciej dawki w przypadku szczepionek dwódawkowych lub drugiej w przypadku jednodawkowych). Dawkę przeypominającą można przyjąć po upłynięciu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia. 25 listopada 2021 Komisja Europejska zapowiedziała zmianę przepisów: paszport covidowy ma być ważny tylko przez 9 miesięcy, a nie przez rok, jak zakładano wcześniej. Warunkiem przedłużenia paszportu ma być przyjęcie przypominającej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi.

Obostrzenia COVID grudzień 2021: znajdź interescującą Cię destynację Poniżej prezentujemy nowe obostrzenia COVID na grudzień 2021 w poszczególnych krajach i regionach świata w układzie alfabetycznym. Zobaczcie, co i gdzie zmieni się w grudniu 2021! By poznać najnowsze informacje o obostrzeniach COVID obowiązujących w poszczególnych państwach Europy, zajrzyjcie do poniższego artykułu:

Obostrzenia COVID grudzień 2021 w Argentynie

Turyści z zagranicy znowu mogą przyjeżdżać do Argentyny. Muszą jednak być zaszczepieni i mieć negatywny wynik testu PCR na koronawirusa. Między 5. a 7. dniem pobytu trzeba też wykonać drugi test na COVID.

Obostrzenia COVID grudzień 2021 w Australii