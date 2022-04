Obłędny sernik z rosą, pokochasz to ciasto. Najlepszy przepis na sernik z kropelkami rosy. Smakuje bosko

Popularny przepis na sernik

Sernik to bardzo popularne ciasto, na które niemal każda pani i każdy pan domu mają swój ulubiony przepis.

Szybkie serniczki last minute. Najlepszy przepis na sernik na ostatnią chwilę

Mamy dla Ciebie przepis na pyszny i kremowy sernik z rosą. Jego wykonanie zajmuje nieco czasu, ale jest bardzo proste. Wystarczy:

zagnieść kruche ciasto. zmiksować wszystkie składniki na masę serową. ubić bezę.

Sernik z rosą jest wilgotny i delikatny, co sprawia, że po kilku godzinach od upieczenia na powierzchni bezy zaczną pojawiać się kuleczki rosy, czyli złotego karmelu.

Warto samodzielnie zmielić ser, co znacznie wpływa na smak i konsystencję ciasta. Jeśli jednak nie mamy w domu maszynki do mielenia lub chcemy zaoszczędzić czas, to można kupić tzw. ser z wiaderka lub ser śmietankowy.