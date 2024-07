Obchody 81 rocznicy Zbrodni na Wołyniu w Brzydowie

Program uroczystości:

Środa, 10 lipca

Godzina 16.00 – Msza Św. w Kościele pw. Najświętszej Trójcy w Brzydowie

Godzina 17.00 - Uroczysta procesja i złożenie kwiatów pod kamieniem z tablicą wołyńską

W dniu 11 lipca 1943 r., który przeszedł do historii jako Krwawa Niedziela, oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim i będącym apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 r. do wiosny 1945 r. Badacze obliczają, iż tylko tego jednego dnia mogło zginąć około 10 tys. Polaków – przede wszystkim kobiet, starców i dzieci. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży, nierzadko w kościołach podczas mszy św. i nabożeństw. Zbrodnię przeprowadzili nacjonaliści ukraińscy z OUN-B i UPA, często przy udziale miejscowych Ukraińców, na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny i Polesia. Szacuje się, że w jej wyniku w latach 1943-1945 bestialsko pozbawiono życia ok. 100 tys. Polaków. W wyniku polskich akcji odwetowych zginęło ok. 10 tys. Ukraińców.