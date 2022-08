Nowy "Wiedźmin" od koreańskiego studia. Czy historia będzie tak dobra, jak polski oryginał?

Wiedźmin – sukces i inspiracja

Seria gier Wiedźmin od polskiego studia CD projekt RED odniosła duży i bezapelacyjny sukces. Powstały one na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego, uważanej za jedne z najlepszych książek z gatunku fantastyki. Wyróżniały się one m.in. czerpaniem „pełnymi garściami” z mitologii i wierzeń słowiańskich, a wszystko to w mrocznym i przy tym niezwykle ludzkim wydaniu. Na szczęście twórcy gier z serii nie tylko znakomicie oddali wszelkie pozytywy oryginału, ale i znakomicie rozwinęli całą historię.

W efekcie powstały cenione gry, które przyniosły i wciąż przynoszą znaczne zyski. Produkcje te przyczyniły się też do rozpropagowania historii o Geralcie z Rivii na całym świecie , nakręcając sprzedaż książek i inspirując Netflix do stworzenia serialu, na którego 3 sezon właśnie czekamy .

Koreański Wiedźmin od Krafton

Cóż, Projekt Windless, jak roboczo nazywana jest gra, powstaje na bazie serii książek pod tytułem "The Bird That Drinks Tears". To popularna seria autorstwa Yeong-do Lee, składająca się z czterech książek z gatunku dark fantasy, a następnie kontynuowana ośmiotomową serią "The Bird That Drinks Blood". Świat przedstawiony w tych dziełach pełen jest różnych, koegzystujących ze sobą inteligentnych ras oraz istot znanych z podań i wierzeń, w tym w znacznej części azjatyckich. Co więcej, główny bohater historii zdecydowanie przypomina Białego Wilka. Na tym jednak podobieństwa się nie kończą.