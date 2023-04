Nowy urlop z powodu siły wyższej już od 26 kwietnia. To dodatkowe 2 dni wolne od pracy. Komu przysługuje i jak z niego skorzystać?

Od 26 kwietnia nowy urlop z powodu siły wyższej

Od 26 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy uwzględniająca unijne dyrektywy dotyczące tzw. work-life balance. Przepisy te reguluje dyrektywa (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów . W związku z tym pracownik otrzyma prawo do urlopu tzw. urlopu z powodu siły wyższej . Będą to dodatkowe 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy w ciągu roku.

W tym roku w Polsce rozpocznie się proces wdrażania unijnej dyrektywy w zakresie work-life-balance. Będzie się to wiązało ze zmianami w prawie i kodeksie pracy. Zanim to jednak nastąpi możemy…

Czym jest siła wyższa?

Urlop z powodu siły wyższej to nie urlop na żądanie

W założeniach urlop z powodu siły wyższej przypomina urlop na żądanie , który może być udzielony pracownikowi w wyjątkowych i niespodziewanych sytuacjach. Jednak urlop na żądanie dostępny w wymiarze maksymalnie 4 dni na rok wliczony jest do przysługujących pracownikowi dni urlopu wypoczynkowego . W przypadku skorzystania z urlopu na żądanie każdy dzień jest odliczany od puli przysługujących dni urlopowych w danym roku kalendarzowym. Jest on również pełnopłatny, a więc tak jak każdy inny dzień urlopu wypoczynkowego jego wysokość to 100 proc. wynagrodzenia .

W przypadku urlopu na żądanie pracownik nie musi wskazywać powodu nieobecności w pracy, ale powód zwykle jest nagły i nieoczekiwany. Jednak nowy urlop z powodu siły wyższej różni się od urlopu na żądanie tym, że nie zostanie on wliczony do dni urlopu wypoczynkowego. Będą to więc dodatkowe 2 dni wolne od pracy (lub 16 godzin). Będzie on jednak inaczej rozliczany, ponieważ pracownik zachowa prawo do 50 proc. wynagrodzenia za każdy dzień trwania tego rodzaju urlopu. Zarówno w przypadku urlopu na żądanie, jak i urlopu od siły wyższej wniosek o udzielenie dnia wolnego od pracy musi zostać złożony najpóźniej w dniu rozpoczęcia danego urlopu.

Urlop od siły wyższej nie zastępuje więc urlopu na żądanie, ale jest jego uzupełnieniem i daje możliwość dodatkowych dni wolnych w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Dzięki temu, zgodnie z unijną dyrektywą, zapewnia pracownikowi utrzymanie tzw. work-life balance, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym i daje większe poczucie bezpieczeństwa.