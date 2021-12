Nowy rozkład PKP grudzień 2021. Nowe trasy i przystanki. Od 12 grudnia droższe bilety na przejazdy regionalne

Nowy rozkład PKP grudzień 2021

W województwie łódzkim zakończyła się modernizacja trasy z Łodzi do Kutna - pociągi wrócą na nią 23 grudnia. Po 12 latach przerwy powróci też międzyregionalne połączenie z Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej w województwie świętokrzyskim.

Po ponad dwudziestu latach przerwy mieszkańcy północnego Mazowsza będą mogli znów dojechać bezpośrednio z Płocka i Sierpca (przez Brodnicę i Grudziądz w woj. kujawsko-pomorskim) do Trójmiasta - to za sprawą uruchomienia połączenia Katowice - Gdynia.

Mieszkańcy województwa śląskiego mogą już korzystać z nowych połączeń na linii Gliwice - Bytom (czas przejazdu to ok. 20 minut). Do użytku oddano też zmodernizowaną linię Gołczakowice Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg .

Województwo opolskie

Pociągi przyspieszą w województwie opolskim - to dzięki pracom na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole. Pociągi regionalne pokonają tę trasę ok. 5-10 minut szybciej, a dalekobieżne ok. 15 minut szybciej. Zyskają na tym pasażerowie podróżujący z Raciborza i Kędzyna-Koźla do Opola, Wrocławia i Zielonej Góry, z Bielska-Białej do Bydgoszczy i Ustki oraz pasażerowie korzystający z połączeń międzynarodowych z Wiednia i Budapesztu do Berlina.

Województwo małopolskie

Od 22 grudnia powrócą bezpośrednie połączenia kolejowe na święta i ferie na trasie Kraków - Zakopane. W nowym rozkładzie znalazł się 14 relacji dalekobieżnych - m.in. z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Warszawy, będą również połączenia regionalne.