Nowy rok i nowe zasady naboru do służby w Straży Granicznej. Nie ma już limitu wiekowego

Straż Graniczna przypomina, że od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe zasady dotyczące ustalenia terminu złożenia dokumentów. Jeśli jesteś zainteresowany służbą w naszej formacji, to zaloguj się przez internet do modułu „Nabór do służby w SG" https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html,Nabor-do-sluzby.html, wówczas ustalisz termin złożenia dokumentów. Ponadto od nowego roku nie ma limitu wiekowego.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zaprasza do służby również kandydatów powyżej 35 roku życia. Jeśli chcesz dołączyć do naszej formacji, to nie zwlekaj. Złóż dokumenty, przejdź dwuetapową procedurę kwalifikacyjną i zostań jednym z nas.

Szczegółowe informacje na temat zarobków, wsparcia finansowego, czy rozwoju zawodowego znajdziesz na stronie:

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/sluzbapraca/funkcjonariusze-nabor-d/15801,Nabor-do-sluzby-ZADZWON-tel-89-750-30-23.html