Nowy raport CBOS zdradza plany podróżnicze Polaków na 2022 r. Wraca optymizm! Emil Hoff

Centrum Badania Opinii Społecznej opublikowało najnowszy raport, poświęcony planom podróżniczym Polek i Polaków na 2022 r. Badanie wykazuje stale wzrastający optymizm i śmiałość. Mimo że pandemia koronawirusa nadal trwa, polscy turyści chcą zwiedzać i wypoczywać poza domem. Do 56% wzrosła liczba respondentów deklarujących chęć spędzenia w 2022 r. co najmniej dwóch dni na wyjeździe wypoczynkowym. Sprawdźcie, co jeszcze zdradza najnowszy raport CBOS.